この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「発育曲線から外れても気にしないで！」1ヶ月健診の“本音”アドバイス

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「【助産師監修】1ヶ月健診って何するの？医者が見ている意外なポイントとは」と題し、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが、1ヶ月健診の内容や本当に大切なポイントについて詳しく解説した。動画には助産医のゆうかさんらも登場し、生後26日目を迎えた赤ちゃん・ゆうひくんの実際の健診の様子を実況。健診を控えたママたちから寄せられる不安や疑問に寄り添ったリアルな現場解説となった。



最初に体重測定が行われ、生後3680gで生まれたゆうひくんは、26日目で4860gと1kg近く増加。「1ヶ月で500g以上増えてれば、母乳の場合はOKと私はします」とHISAKOさんは独自の視点を強調しつつ、「理想的には小児科的には1kgぐらい増えるとベストだけど、何より大事なのは“今のカーブに沿って成長しているか”」と“発育曲線”の見方についても丁寧に説明。「発育曲線から外れても、同じ角度で沿って成長していれば心配いらない」とし、「体重だけに翻弄されないで」とアドバイスした。



さらに「男の子は女の子より筋量が多くて大きい、乳幼児曲線も分かれてる」と性別による発達の違い、そして「体重以外にも発達面や肌ツヤ、活発さを見ることが重要」と強調。身長や頭囲、股関節の柔軟性、肌の状態、哺乳力、腸の動きや心雑音の有無など、多岐にわたるチェックポイントを映像で一つずつ紹介し、「体重も一つの目安だけど、それよりも発達面や表情、肌ツヤなどを大切に見てあげてほしい」と繰り返した。



動画の終盤には、出産後のママの心と体のケアについても言及。「産後うつチェックリストは嘘をつかずに正直に答えていい。私たち助産師はママを応援したいだけ」と優しく呼びかけ、「1ヶ月健診、何するんやろーと不安なママさんも多いと思うけど、先に内容を知ることで安心してほしい」と動画を締めくくった。