右肩のケガで負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希（23=ドジャース）が、日本時間24日、遠征先のアリゾナ州フェニックスでチームに合流した。ダイヤモンドバックス戦が行われる敵地チェイスフィールドで全体練習に加わり、ランニングやストレッチなど軽めのメニューで汗を流した。

【もっと読む】佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇

「彼（佐々木）にとって、リリーフ登板は次が3度目、メジャーでは初めてになる。アリゾナで状態を含めて本人と話し合う」とはロバーツ監督。早ければ、あす25日にもメジャー登録して即、リリーフ登板があるかもしれない。

ドジャースは先発が安定して飽和状態だが、リリーフ陣は壊滅状態。他球団で抑え実績のあるイエーツ（38）、スコット（31）、トライネン（37）らは投げるたびに打ち込まれ、試合をブチ壊している。

プレーオフでは先発のシーハン（25）をリリーフに回すことがすでに決定済み。佐々木も同様にプレーオフではリリーフで起用する青写真だ。

佐々木は19、22日とマイナーで2度、リリーフ登板。いずれも1イニングを無失点に抑えた。160キロ超の球速が戻ったうえに、落差の大きなスプリットは健在。22日はわずか8球で三者凡退に抑えたように、制球も安定していた。開幕当初は四苦八苦していた滑りやすいメジャー球を、ようやく手の内に入れたのだろう。もともと制球の良い投手だ。速球とスプリットで三振を狙える佐々木には、リリーフとしての適性がある。

問題は気持ちというか、精神面だ。

抑え不在の現状、リリーフの内容次第でストッパーとしての起用も十分あり得るものの、ロバーツ監督はポストシーズンでの抑えが検討されている大谷翔平（31）に関してこう言っている。

「彼のメンタルはクローザー向き。相手を打ち負かそうという強い気持ちがあるし、素晴らしい速球と変化球をもっている。三振も取れるし、あまり四球も出さない。重要な局面でも恐れない。クローザーとしてのメンタルをもっている」

そこへいくと佐々木のメンタルは大谷と真逆だ。

ロッテ時代は精密検査で異常がなかったにもかかわらず、シーズンのヤマ場で投げようとせず、ベテランに説教されたくらい。

2023年のソフトバンクとのCSファーストステージでは1勝1敗で迎えた第3戦でこんなことがあった。ロッテは延長十回表に3点を奪われ、崖っぷちに追い込まれた。その裏、藤岡に起死回生の同点3ランが飛び出した瞬間、選手たちはグラウンドに飛び出して欣喜雀躍。お祭り騒ぎの中、浮かない表情をテレビに映し出されたのが佐々木だった。ロッテOBがこう言った。

「7月下旬に脇腹を痛めて登録抹消。復帰3戦目の登板を発熱で回避すると、熱が下がっても投げようとしなかった。CS初戦の登板も、首脳陣に背中を押されて渋々でした。藤岡に起死回生の一発が出たときの表情も、オリックスとのファイナルステージに駒を進めると、また自分が投げなければならないと思ったからではないかといわれたものです。少なくともチームのために身を粉にして投げるタイプではありません」

米メディア「ドジャース・ウエー」は「2026年のドジャースのチーム構想から外れそうな選手」を特集。その中のひとりに佐々木の名前を入れた。「ドジャースの先発が埋まっているいま、ブルペンで投げることになりそうだ。チームが期待していたものとは言えない」「ドジャースは彼を先発ローテから外す、あるいは他球団へのトレードを検討するかもしれない」と同メディア。

佐々木は25歳未満のため、ドジャースが獲得に費やしたのは総額10億円程度とか。この値段で素材は超一級品といわれる選手を、FAを取得するまでの6年間、保有できるのだ。トレードが現実的とは思えないが、仮にドジャースが本気で放出を画策しているとすれば、佐々木の“本性”を見抜いているのかもしれない。

◇ ◇ ◇

佐々木といえば、コーチ陣からも指摘されている「臆病マインド」に関係あるのかどうかはさておき、日本ではその隣にはいつも母親がいた。メジャー挑戦をさせろとゴネ散らかした一昨年のオフもそうだ。いったいあの時、何が起きていたのか。改めて振り返ると佐々木の人物像が見えてくる。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。