侍ジャパン新監督に元ロッテ監督の井口資仁（ただひと）氏（51）が就任した。当初は“ダークホース”と見られていたにもかかわらず、並み居る候補を抑えて急浮上した背景に何があったのか。＊＊＊【写真を見る】有力、対抗、ダークホース…「侍ジャパン監督」候補だった面々松井監督案もあったが……今回の就任に至るまでの舞台裏を、スポーツ紙記者がこう明かす。「人選を進める侍ジャパン強化委員会の中で、もともと井口さ