ミッキーマウスがドジャースタジアムに登場

世界的人気キャラクターが来場した。21日（日本時間22日）に行われたドジャースタジアムの今季最終戦となるドジャース-ジャイアンツの一戦にミッキーマウスが登場した。

珍しい縦じまのユニホームで姿を現したミッキー。試合前の始球式で子どもたちと一緒に球場を盛り上げていた。大谷翔平投手らスーパースターがプレーするグランドで、意外なコラボが実現した。

貴重な姿にSNSでは「NHKの中継には映らなかった」「世界的大スターを同時に見れた人は前世どんな徳積んだ」「かわいい」「いいないいなぁ〜」「世界のスーパースターやん」などの声が目立った。

一方で、同じロサンゼルスに本拠地を置き、大谷の古巣でもあるエンゼルスは、かつてディズニーが経営に携わっていたことで知られる。このため「ミッキーはエンゼルスのものではなかったのか？」「ミッキーはエンゼルスファンだと信じていたのに……」「MLBにおけるミッキーって、LAAのものだと思ってた」とツッコむ反応も見られた。（Full-Count編集部）