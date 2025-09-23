この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeにて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が「いつまでも片づけてるとか・・・ガチで人生もったいない。◯◯を人生の目的にしてないですか？」というタイトルで動画を配信。動画内では「片付けを人生の目的にしてはいけない」と強調し、片付けに悩み続ける多くの人に自身の考えを伝えた。



みゆき氏は、「YouTubeだと、どうしても片付けの方法や収納術の動画の方が人気だけど、片付けはやらないと終わらない」と語り、「皆さんがその気になってもらうことが一番大事」と視聴者へ呼びかけた。また、自身のもとに寄せられた数々の相談事例を紹介。「片付けそのものが人生の目的になってしまっている人も多い」と現状を指摘し、「片付けはあくまで手段。人生を楽しむための踏み台に過ぎない」と電撃的な見解を述べている。



みゆき氏のオンライン講座には、20代から還暦を過ぎた方まで幅広い年齢層の受講者がいる。その多くは「何年も何十年も片付けに悩み苦しんできた人たち」だと言い、「片付けにピリオドを打つ決断をしたからこそ前進できる」と断言。「片付けが終われば人生は全く別のものになる。片付けにエネルギーを奪われているのは本当にもったいない」と切々と語った。



さらに、「この片付けの仕事が世の中から消えてくれれば、それほどハッピーなことはない」という独自の理想も披露。一方で、「物の量でも収納のテクニックでもなく、自分の暮らしに合った答えを見つけて“自分らしく生きる”のが本当の目的」と力説した。「片付けをゴールにせず、これから先の人生を豊かに生きるための手段として位置付けて」と“目的を見失わないこと”の大切さを繰り返し強調している。



また、「片付けは“始めたもん勝ち”。始めれば必ず終わる」と語り、「だらだらと“いつか片付ける”と思い続けるくらいなら、一日でも早く、とっとと終わらせたほうがいい」と発破をかけた。「相談に来る50代60代の方は『もっと早くパンダさんに出会いたかった』と言うが、何歳からでも遅くはない。若いほど人生を楽しめる時間が長くなる」とコメント。



最後は、「片付けはあくまで手段。漠然とした目標ではなく、きっちりとゴール設定して“とっとと片付けろ”」と、視聴者に力強いメッセージを送って動画を締めくくった。