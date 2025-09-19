¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤â¤¦ÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¡×ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÂð¤Ç²Ð»ö3¿Í¥±¥¬¡ÄÊ©ÃÅ¤ËÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¸í¤Ã¤Æ°ú²Ð¤«¡¡¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ÏË¡»ö¤Ç³°½ÐÃæ
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤é3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö²Ð»ö¤Ã¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç²Ð»ö
19Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤Ç¡Ö¸þ¤«¤¤¤ÎÉô²°¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÌÄ¤Ã¤Æ¤¿¤ÎÈó¾ï¥Ù¥ë¤¬¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤Î1Éô²°Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡§
¾ÃËÉ½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Öº£²Ð»ö¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤â¤¦ÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤Ç¤Í¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ä¤é¤Í¡£²Ð»ö¤Ã¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¤ÏÎÓ²È»°Ê¿¤ÎË¡»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Á´°÷½¸¹ç¡£³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼Èô¤Ð¤·¤ÆÈô¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¾õ¶·¡£¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤é¤â¤¦¤¹¤°µßµÞ¼Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼»Ò¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë½éÂå¡¦ÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºÊ¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤º¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²ÐºÒÈ¯À¸»þ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡ÖºÇ½é12»þÈ¾¤´¤íÈó¾ï¥Ù¥ë¤¬¥Ó¡¼¤È²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬¥¦¥Á¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¦¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è±ì¤¬¡£¡Ê¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ö²Ð»ö²Ð»ö¤è¡¢119ÈÖ¤·¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¡×¤È¡£±ì¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é»ä¤â¤¹¤°¼«Âð¤«¤é119ÈÖ¤·¤Æ¡£¡ÊQ.¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë¤¹¤´¤¤¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊ©ÃÅ¤ËÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¡Ä¡×¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó´Þ¤à3¿Í¤±¤¬
¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡§
¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤é¤¹¤°µßµÞ¼Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡£·è¤Þ¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢ÉÂ±¡¤ËÃå¤¤¤Æ10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈà½÷¤Î±ì¤Î¾õ¶·¤ä¤ä¤±¤É¤Î¾õ¶·¡¢Èà½÷¤ÎÂÎ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç»ä¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¡£
¸½ºß¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¡£
¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÏÊ©ÃÅ¤ËÀþ¹á¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸í¤Ã¤Æ°ú²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡§
Ê©¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤¹¤ë¤ä¤Ä¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡£ºÇ½é¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬º¸Â¦¤Î»°Ê¿¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤Æ°ú²Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Èà½÷¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÊ©ÃÅ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡§
¡ÊQ.¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ÏÌµ»ö¡©¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¡Ê¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡Ë¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æó½½²¿Ç¯¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤¼º£Æü¤À¤±¤¬°ú²Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Í¡£
Ê©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤äÀþ¹á¤Î²Ð¤¬¸¶°ø¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤¹¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë