¡ÖiPhone 17 Pro¡×Â®¹¶¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê
¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤Ï¡ÖÇ®´ÖÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àUnibody¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·Àß·×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µì¥â¥Ç¥ë¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊiPhone 17 Pro¤òÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï³°´Ñ¤ò¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone 17 Pro¤ÈiPhone 17 Pro Max - Apple¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://www.apple.com/jp/iphone-17-pro/
È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢iPhone 17 Pro¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÇØÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏiPhone 17 ProËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¤ËUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¸ü»æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ü»æ¤Ï¡ÖiPhone 17 Pro¤Ë¤ÏSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢eSIM¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Apple Store¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬iPhone¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆeSIM¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone 17 Pro¤Ï6.3¥¤¥ó¥Á¤ÎSuper Retina XDR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÁüÅÙ¤Ï2622¡ß1206¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¡¢ºÇÂç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï120Hz¡£É¸½à¾õÂÖ¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ¤Ï1000¥Ë¥È¤Ç¡¢²°³°¤Î¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï3000¥Ë¥È¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ¾åÉô¤Ë¤ÏDynamic Island¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£18¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¼¥ëÉý¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó1.5mm¤Ç¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¿§¤Î°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ï¡Ö48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡×¡Ö48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡×¡Ö48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎË¾±ó¥«¥á¥é¡×¤Î3´ã¹½À®¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Apple¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖºÇÂç8ÇÜ¤Î¸÷³Ø¥º¡¼¥à¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï4ÇÜ¥º¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ç¡¢8ÇÜ¥º¡¼¥à¤Ï12¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë¥¯¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·ÌÌ¡£
ÄìÌÌ¡£USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÎÃ¼»Ò¤¬ËÜÂÎ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤È²»ÎÌÄ´À°¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤È¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À£Ë¡¤ÏÉý71.9mm¡ß¹â¤µ150.0mm¡ßÇö¤µ8.75mm¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥éÉôÊ¬¤ÎºÇ¤â¸ü¤¤ÉôÊ¬¤Ï¼ÂÂ¬¤ÇÌó13mm¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬205g¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤µ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç»ý¤Ä¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
iPhone 17 Pro(º¸)¤ÈiPhone 16 Pro(±¦)¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone 16 Pro¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬³°¼þ¤ò¥°¥ë¥Ã¤È°Ï¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¬¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
iPhone 17 Pro¤ÏÇ®´ÖÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àUnibody¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¼þ¤ÈÇØÌÌ¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡£ÇØÌÌ¤Î¿§¤¬Çö¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÂÑµµÎöÀÇ½¤Î¹â¤¤¥¬¥é¥¹¤Ç¤¢¤ëCeramic Shield¤¬¤Ï¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çö¤µ¤ÏiPhone 17 Pro¤¬8.75mm¤Ç¡¢iPhone 16 Pro¤Ï8.25mm¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥éÂ¦¤ÎÇö¤µ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
iPhone 17 Pro(º¸)¤ÈiPhone Air(±¦)¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone 17 Pro¤Ï»Ë¾åºÇÇö¤ÎiPhone Air¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¸ü¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Apple¸ø¾Î¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤ÏiPhone Air¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸»þ´Ö¤¬ºÇÂç27»þ´Ö¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆiPhone 17 Pro¤Î¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÂç33»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Î¤¢¤ëÅ·ÌÌÂ¦¤âiPhone 17 Pro¤ÎÊý¤¬¸ü¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢iPhone 17 Pro¤Ë¤Ï3´ã¹½À®¤Î¥«¥á¥é¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 17 Pro¤Î256GB¥â¥Ç¥ë¤ÏÀÇ¹þ17Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£Amazon.co.jp¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ïºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: Apple iPhone 17 Pro (256 GB)¡§ºÇÂç120Hz ¤ÎProMotion ¤òºÎÍÑ¤·¤¿6.3 ¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹ ¥×¥ì¥¤¡¢A19 Pro ¥Á¥Ã¥×¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥Õ ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿Pro Fusion ¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡¨¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ë¡¼ : ²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é
iPhone 17 Pro¤Î¥«¥á¥éÀÇ½¤ä½èÍýÀÇ½¤Î¸¡¾Úµ»ö¤ò¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¤Ä¤Å¤¯¡ä