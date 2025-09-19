お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。4月に食道がんを公表した石橋貴明（63）と食事に行ったと明かした。

矢作は「今週、俺はすごい報告があるっていうか。皆さん大好き石橋貴明と俺、ご飯食べてきた」と明かした。

小木が「この間の画像見てさ。耐えられなかった。こんなガリガリになっちゃってどうしようと思って」と言うと、矢作は「週刊誌撮られていたね、痩せてるやつね。俺も心配でさ。ご飯食べましょうって」と語った。

そして「会った瞬間、このTシャツの手をパッとまくって、『見ろ、この細さ』って。7キロぐらい痩せたって言ってたかな？ そのままレストランまで…タカさんと安西さんと3人で飲んだんだけど。レストランの個室に入った瞬間、全部手術痕を見せてきた。『見ろ！ こんな感じだぞ！』って」と明かした。

さらに「もうガリガリよ。あのタカさんが。人の目の慣れって不思議でさ。結構長いことメシ食って飲んでたのよ。メシ食って飲んでるからね。帰り頃には『痩せた、タカさん結構大変だったんだ』っていう話を聞いて、数時間後には感じがもうタカさんだから。違和感ないのね、人って。見慣れちゃって。意外ともう大丈夫だね」と語った。

続けて「あれだけ元気だから（体重）戻ってくると思うけど、ちょっと戻ったら、いい感じじゃない？」と投げかけると、小木は「戻ればね。そうやってご飯食べられるようになってるっていうのがうれしいわ」と率直にコメントした。

矢作が「傷口って見せたいんだね？」と言うと、初期の腎細胞がんの手術をしている小木は「俺、あまり見せたくないもん」と返答した。そして小木が「結構、大きいでしょ？ 傷口」と聞くと、矢作は「大きいよ」と返答。続けて「声だけ小さい、声出てないけど。徐々にですけど、とりあえず安心しましたよ」とコメント。小木も「徐々にね。ゆっくりね。頑張ってもらいたいですよ」とエールを送った。

石橋は4月に食道がんを公表し、現在芸能活動を休止中。その後咽頭がんを併発していたことも明かしている。