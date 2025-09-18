回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、回転レーンを活用した新サービス「スマイルチャレンジ」を9月22日、スタートします。新サービスは、回転レーン上を流れてくる、泣き顔の猫が映し出されたモニターに向かって、ユーザーが笑顔を見せるとAIが笑顔を判定するという内容。結果に合わせて猫の表情が「中笑い」「大笑い」と笑顔に変化します。猫の笑顔が引き出させると「ビッくらポン！」に1回挑戦することができるということです。

同社は創業以来、外食企業として「安心」「おいしい」「リーズナブルな価格」に加えて、「記憶に残る楽しさ（エンターテイメント）」を追求。新サービスは、ユーザーの体験価値の向上を目指して開始され、回転寿司チェーンならではの「目の前を通り過ぎる間に」という、ドキドキ感も楽しんでもらうために約半年間をかけて開発したとのことです。

「スマイルチャレンジ」は注文形式ではなく、無料で楽しむことができます。東京・グローバル旗艦店 浅草、鳩ケ谷店、大阪・グローバル旗艦店 なんばパークスサウス、東貝塚店、大阪・関西万博店を皮切りに、順次、導入店が増える予定になっています。

また、昨年、導入された「プレゼントシステム」のメニューが10月3日から刷新され、「ハッピー！ミルクレープ」「ハッピー！チーズケーキ」「ハッピー！チョコケーキ」「ハッピー！プリン」（いずれも300円、税込み）が新発売されます。同システムは、お祝いや感謝の言葉を添えたメニューが楽しめ、新メニューに添えられたクッキーの文字メッセージを「おめでとう」と「ありがとう」で選ぶことができるとのことです。

※価格は店舗によって異なります。