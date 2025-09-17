¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨Â³Åê¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¸À¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×£³Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ë£ÖÃ¥²ó¤Ø
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ½ÐÀÊ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï£³Ç¯·ÀÌó¤Î£³Ç¯ÌÜ¡£¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤Ï£·£·¾¡£µ£¹ÇÔ£·Ê¬¤±¤ÎÃù¶â£±£¸¤ÇµåÃÄ£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£Êá¼ê½Ð¿È¤Î»ëÅÀ¤ÇÅê¼êÃæ¿´¤Ë¼é¤ê¤«¤é¥ê¥º¥à¤òºî¤ëÌîµå¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤ËÄ©¤ó¤Àº£µ¨¤Ï¡¢ÃæÆü¤«¤é¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á¤Ç¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°³ÚÅ·¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤È¤â·ÀÌó¡£Ä¶Âç·¿Êä¶¯¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤é¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¤äÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬Â³½Ð¡££µ·î¾å½Ü¤«¤é¤Ï²¬ËÜ¤¬º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤¬Ìó£³¤«·î´ÖÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢£´ÈÖ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢´Ý¡¢µÈÀî¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢Âç¾ëÂî¡¢ºäËÜ¡¢´ßÅÄ¤¬Æþ¤ê¡¢Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£¸¿Í¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏµåÃÄ£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ï³«ËëÅê¼ê¤Î¸Í¶¿¤¬ÉÔ¿¶¤Î¤¿¤á£²ÅÙ¤Î£²·³¹ß³Ê¤Ê¤É¶ìÀï¡£»³ºê¤¬¥¨¡¼¥¹µé¤Î³èÌö¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÀÖÀ±¤âÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿°æ¾å¤ä¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬ÉÔ¿¶¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¤ÇÄêÃå¤Ç¤¤º¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î¤ä¤ê·«¤ê¤â»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡£µ·î£³£°Æü¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÃù¶â£¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ï£¶¾¡£±£±ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡Î¨£µ³äÁ°¸å¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢ºå¿À¤ÎÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¡££¹·î£·Æü¤Ëºå¿À¤Ë»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Çµð¿Í¤ÏÃù¶â£±¤Çºå¿À¤È£±£·¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¡££±£¶Æü¸½ºß¤Ç¼Ú¶â£±¤Î£³°Ì¤Ç¡¢£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤¬¤«¤«¤ë£²°Ì¤ò£Ä£å£Î£Á¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²æËý¶¯¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ»³¤é¼ã¼ê¤¬À®Ä¹¡££²Ç¯ÌÜ¤ÎÀô¸ý¤ÏÍ··â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¡££µ·î¤Ë½©¹¡¢Âç¹¾¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â¸åÈ¾Àï¤Ç¿ÉÊú¶¯¤¯»È¤¤¡¢¼«¿È½é¤Î£²¥±¥¿£±£°¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥¥é¡¼¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°£Ä£å£Î£Á¤Îº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤âÀèÈ¯¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¡£¸í»»¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤ÇÍèµ¨°Ê¹ß¤Ø¤Î¹¥ºàÎÁ¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ£³Ç¯·ÀÌó¤Î£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£