投資アドバイザーの鳥海翔氏が徹底解説！『2026年から始まる神改正』で新NISAが過去最強の投資制度へと進化！資産形成に絶対欠かせない理由

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【神改正】2026年から始まる神改正で新NISAが過去最強の投資制度へと進化！資産形成に絶対欠かせない理由を徹底解説します！」と題し、2026年から予定される新NISAの大幅改正を解き明かした。冒頭、鳥海氏は「珍しく改正という名の改悪がない。どれを見てもデメリットが見当たらない」と強調。金融庁の税制改正要望に基づく正式ルートであり、「ほぼこの方向性で進む」と解説する。



改正の要は4点だ。①スイッチングが当年中に可能、②未成年も積み立て投資枠を利用可能、③対象商品の拡充、④暗号資産の税制見直し。中でも効くのは①だ。現行は同年内に売っても枠が翌年まで回復せず、NISA内リバランスは実質不可能。改正後は当年中に売却分を買い直すことができるため、配分の修正が現実路線になる。ただし、頻繁な売買はリターンを毀損する。柔軟性は武器だが、乱用は毒だ。この線引きを外すべきではない。



②の未成年開放は、長期の複利を真正面から取りに行ける設計だ。早期から積み立てるほど資産は膨らむ。制度が扉を開ける以上、家庭の資産設計に組み込む価値は大きい。③の対象拡充は選択肢を広げるが、王道は揺らがない。全世界やS&P 500といった骨太の投資を続ける者が結局勝つ。新しいメニューが出たからといって、皿を替える必要はない。



④の暗号資産は、現行の雑所得扱いから分離課税化が検討されている。税率が約20％に整う方向で、損失繰越の議論も進む。過度な課税の歪みが是正されれば、投資環境は一段とフラットになるだろう。



結論は単純だ。今回の改正は利便性と選択肢を押し上げる。しかし、投資方針はぶらすな。長期・積み立て・分散。この軸を外す者から成績は崩れる。動画では各ポイントの具体例と考え方の線引きをさらに掘り下げている。



今回の動画は、新NISAを活用する個人投資家や、未成年の資産形成を考える家庭、さらには暗号資産の税制に関心を持つ人にとって、今後の資産運用を設計するうえで非常に参考になる内容である。