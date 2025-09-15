【ギャグ漫画】医師の「残念ながら娘さんは…お父様似です」って失礼だろ！思わず父親がツッコンだ一言に絶句【作者に訊く】
【漫画】本編を読む→医者からの「残念ですが…」発言
天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2025年9月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は2作品の4コマ漫画をお届けするとともに、著者に本作が誕生したきっかけについても話を聞いた。
のぞみわたるさんの描く人気シリーズ「のぞみわたるのギャグ漫画」より、「出産の立ち合い」。奥さんが無事に出産を終え、夫のところに来た先生が一言「おめでとうございます。元気な女の子です」と伝え、それを聞いた夫は先生に感謝を述べるもその後…、「残念ながら、あなたの娘さんは…お父様似です」と言われてしまう。
作中と同じように「いや、それは失礼だろ」と思わず突っ込みたくなる秀逸なギャグ展開。実は本作にはのぞみわたるさんの過去の経験談が関わっているのだそうで「実は僕が高校生のときの担任がゴリラだったんですが、その先生に娘さんが生まれたという報告があったんですね。そして、その赤ちゃんの顔を見たほかの先生が、『残念ながら父親似です』と言っていて、仲のよい先生同士ならともかく、産婦人科の先生がこれを言ったら非常識すぎておもしろいなと思って描きました」と制作のきっかけになった出来事を教えてくれた。
シリーズ作品のなかにはほかにも、残業する後輩に対し先輩があたかも差し入れであるかのように缶コーヒーを手渡し、喜ぶ後輩を前に一言「俺が飲んだやつだからあとで捨てといて」…という鬼畜展開がおもしろい作品「鬼畜な先輩」など、ストレス発散におすすめのサクッと読めるギャグ漫画が数多くある。
最後に、「今までと同じで、スマホにあるネタ帳の中から自分がおもしろいと思うものを選び、1〜4コマの範囲で描いていく予定です。でも、いつかはちょっとした連載みたいなものも描いていきたいですね」と、これからの制作活動についても語ってくれたのぞみわたるさん。本作が気になる人はぜひ一度読んでみて！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。