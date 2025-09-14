デリバリー配達員、「ロケットナウは『刑事罰受けたら大問題に』」 現場証言と問題点を総まとめ
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。
YouTubeでデリバリー配達員・レクターさんが、「ロケットナウの労基介入が報道… 勢いに暗雲が立ち込める？」と題した動画を公開。話題のフードデリバリーサービス「ロケットナウ」に労働基準監督署の介入が報じられた週刊誌記事について、自身が得た現場情報を交えて解説した。
レクターさんは、週刊誌「週刊現代」で取り上げられた「ロケットナウ」に対する労基の動きや、巻き起こる給与未払い・大量解雇騒動の実態について、「以前元営業の方にお話を伺い、その内容と週刊誌の報道は『結構告示している』」と指摘。更に、SNS上で拡散された“65.2万円の高額初任給保証”をめぐる求人広告や、「契約更新についての説明が曖昧なまま入社し、出勤さえしていれば月収65万円がもらえると認識されていた」という実際の証言にも言及した。
また、営業現場の混乱や「営業ノルマ“月10件”を達成しないと契約更新なし」「大量解雇メールが前日に届いた」という衝撃の現場体験も紹介。「求人では甘い話に見えるが、『この書き方したら確実にもらえるっていう風に書いてあるようなものなんで、まずいですよね』」と問題視し、「Xなどで勧めた側にも問題がある」と率直な見解を述べた。
さらに、給与未払いに加え、通話代の自腹、保険証や退職時の必要書類がスムーズに支給されないなどのトラブルについても、「金銭面以外でもこうしたトラブルがあった」と事実を積み上げた。その上で「労基が入る直前に、急遽報酬が支払われた」という証言も明らかにし、「証拠隠滅と言ったらあれですけども、まずいと思って直前で慌てて支払ったのでは」と推測している。
今回の事態について、レクターさんは「刑事罰を受けたら大問題に」「今の段階では週刊誌しか報じていないが、仮に刑事罰となれば一般誌やネットニュースで大きく取り上げられるはず」とし、今後の展開に強い警鐘を鳴らす。「今ロケットナウは勢いがあるんですけども、急激にこう、なんだろう、しぼむというか、そういう可能性もある」とリアルな現場感覚を伝えた。
動画の締めくくりでは、「ロケットナウで配達をしている方は、現行サービスの問題点も頭の片隅に置いてほしい」と視聴者に注意喚起をした。
YouTubeの動画内容
