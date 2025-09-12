¸Å»Ô·û¼÷»á¡ÖSNS¤â¤³¤ÎÊý¡¢¼«»£¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤Î¡ÖPR¡×¤Ë¸ÀµÚ¡¡
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬12Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬Æ±Æü¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Ê¤é»ÔÄ¹Áª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¡£»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝÇÉ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖSNS¤â¤³¤ÎÊý¡¢¼«»£¤ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤âÃç´Ö¤¬¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»Ô¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤éÃç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñÁªµó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇÉÈ¶¤ÎµÄ°÷¤ò½Ð¤¹¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤â¤Ê¤¤¡£´ðËÜ¡¢ÏÆ¤¬´Å¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»ÔµÄÁª¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
