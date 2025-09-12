²ÐÀ±¤ËÀ¸Ì¿ÂÎ¡© NASA¡Ö¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼´äÀÐ¤ËÈùÀ¸Êª¤Îº¯À×¡×
²ÐÀ±¤Ë¤«¤Ä¤ÆÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¼ê¤¬¤«¤ê¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Ï¡¢²ÐÀ±¤ÇÃµººÃæ¤Î¥í¡¼¥Ð¡¼¡ÊÌµ¿ÍÃµºº¼ÖÎ¾¡Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥µ¥ô¥£¥¢¥é¥ó¥¹¡×¤¬ÀøºßÅª¤ÊÀ¸Ì¿ÂÎ¤Îº¯À×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¡¢²ÐÀ±¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿´äÀÐ¥µ¥ó¥×¥ë¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡×¤«¤é¡¢¸ÅÂåÈùÀ¸Êª¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹º¬µò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²½³ØÊª¼Á¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡ÊNature¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÏÄ¾·Â1¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ6¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢Ç´ÅÚ¤ä¥·¥ë¥È¡ÊÈùºÙ¤ÊÅÚ¾íÎ³»Ò¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÂÏÀÑ´ä¤À¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¥Ñ¡¼¥µ¥ô¥£¥¢¥é¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ï²«ÅÚ¿§¤äÇò¤¤ÈÃÅÀ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ò¥ç¥¦¤ÎÈéÉæ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÌÏÍÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÈùÀ¸ÊªÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬´äÀÐÆâ¤ÎÃºÁÇ¡¦Î²²«¡¦¥ê¥ó¤Ê¤ÉÍµ¡Êª¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»Ä¤·¤¿º¯À×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
NASA²Ê³ØÇ¤Ì³¶É¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹Éû¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¸ÅÂåÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¾Úµò¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¤¤¿°ÛÎã¤ÎÀ®²Ì¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÃ±¤Ê¤ë²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸Ì¿ÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£