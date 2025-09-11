車椅子生活を始めたばかりで思うように動けないワンコが、お友達と初めて遊んだら…？犬同士の友情と優しさが感じられる光景が感動を呼び、投稿には「泣ける」「いい友達に出会えたね」といった声が寄せられています。

【動画：病気で車椅子を余儀なくされた犬→慣れなくて歩けずにいたら『初対面の犬たち』が…涙あふれる『まさかの行動』】

Instagramアカウント「light.0218」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ライト」くんがお友達の「笑」ちゃん＆「ぽー」ちゃんと初めて一緒に遊んだ時の様子です。

当時のライトくんは椎間板ヘルニアの手術を乗り越えて、車椅子生活を始めたばかり。まだ車椅子での移動に慣れていないため、せっかくお友達に会えたのに上手に遊べずにいたといいます。

ライトくんとは追いかけっこをすることもじゃれ合うことも難しいので、笑ちゃんとぽーちゃんは「僕たちだけで遊ぼうか」とどこかに行ってしまうかも？…と思いきや、2匹はライトくんのそばにきて、「一緒に遊ぼうよ！」と誘ってくれたそうです。

犬同士の友情と優しさに感動

笑ちゃんとぽーちゃんは、途中で走り回って遊び始めたり2匹でじゃれ合い始めたりしても、またすぐにライトくんのところに戻ってきたとか。そしてお顔を近づけて見つめ合ったりクンクンと匂いを嗅いだりして、ライトくんの負担にならないよう気遣いながら交流しようとしていたそう。

自由に動き回れないライトくんのことも温かく受け入れ、決してひとりぼっちにしない2匹。その優しさと犬同士の友情は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

この投稿には「友情に感動」「涙がとまらない」「綺麗な心で迎え入れてくれてる。私も見習わないと」「素敵な友達ができて幸せだね」といったコメントが寄せられています。

今では大親友に！

初めて一緒に遊んだ日から少しずつ3匹の絆は深まっていき、いつしかライトくんにとって笑ちゃんとぽーちゃんは大親友と呼べる存在になっていたそうです。

最初は遠慮しながら交流していた3匹ですが、今ではお互いにウザ絡みをして楽しんでいることが多く、その中学生男子のような姿がとても微笑ましいのだとか。これからも3匹の友情がずっと続きますように！

現在は車椅子も使いこなせるようになり、ご家族やお友達に囲まれながら元気に楽しく日々を過ごしているというライトくん。微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「light.0218」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「light.0218」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。