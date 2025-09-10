【GUのブラウン】でコーデ格上げ！ 40代ママはこう着る♡「秋色ワイドパンツ」

そろそろコーデに秋らしいエッセンスを加えたいところ。一点投入でシーズンムードを高めるなら、秋らしさ満点のブラウンのアイテムがおすすめ。今季のトレンドとしても注目度の高い色です。そんなブラウンにフォーカスして、【GU（ジーユー）】の名品パンツをピックアップ。40代ママインフルエンサー@acco.mamaさんの着こなしも合わせて紹介するので、ぜひお手本にして。

コーデの鮮度アップが狙える秋色パンツ

【GU】「タックワイドパンツ」＜ブラウン＞\2,990（税込）

GUの名品パンツとして人気の高いアイテムから、秋にぴったりの明るめブラウンが登場。センタープレスとツータックが入ったデザインで、オンオフ問わず使いやすい優秀アイテムです。程よいゆとりがありつつ、ウエストまわりはすっきりとしているため、タックインスタイルもサマになるはず。ストレッチ性のある素材に加えてウエストの後ろはゴム仕様になっていて、きれい見えしながら楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。

ブラウンのワントーンで統一した洗練コーデ

@acco.mamaさんは、濃いブラウンのメッシュトップスを合わせたワンカラーコーデを紹介。色味に濃淡をきかせたり、表情のある素材感のものを合わせたりすることで、地味見えも回避できそう。まだ残暑が厳しい今の時期は、インナーにタンクトップを投入して涼しげに仕上げて。バッグは黒でコーデをキリッと引き締めるのも、大人っぽく見せるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M