¡¡9·î8Æü¡¢AAA¤ª¤è¤Ó¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëNissy¤³¤ÈÀ¾ÅçÎ´¹°¤¬¡¢¸ø¼°SNS¤ÇÀ¼ÂÓ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËÇ¯Æâ¤ËºÆÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÔºòÇ¯1·î¤ËÈ¯¾É¤·¤¿À¼ÂÓ±ê¤¬½½Ê¬¤Ë²óÉü¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ôº£¸å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½Ñ¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ê½Ñ½ªÎ» Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤·¤¸¤Þ¤¿¤«¤Ò¤í¤è¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î28Æü¤Ë¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë5¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Da-iCE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹©Æ£Âçµ±¤µ¤ó¤Èclaquepot¤Ë¤è¤ë¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØTaiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship Extra Stage¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ò²Î¾§¤·¡¢Í½´ü¤»¤ÌÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¼ê½ÑÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Âç¤¤Ê¶Ã¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÂÓ¼ê½Ñ¤ÏÀ¼¼Á¤ÎÊÑ²½¤ä²óÉü´ü´Ö¤ÎÄ¹´ü²½¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼£ÎÅ¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡À¾Åç¤Ï2013Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡ØNissy Entertainment ¡ÈRe:10th Anniversary Final¡É BEST DOME TOUR¡Ù¤ò2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö½çÄ´¤Ê¥½¥í³èÆ°¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¾Åç¤µ¤ó¤ÏÄÇ´ÖÈÄÊÑÀ¤âÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖDVD¤Ë¤Ï¹ø¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ¼ÂÓ¼ê½Ñ¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÀµÄ¾Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬Nissy¤Î¿ÈÂÎ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ê¤Î¤Ç±ÑÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖNissy¤À¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡Õ
¡Ô¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÌµÍý¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¡¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Á¡Õ
¡¡X¾å¤Ç¤Ï±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖAAA¤Ï2020Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾Åç¤µ¤ó¤Ï¥½¥í¤ÇÆüËÜ²»³Ú³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤³èÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌðÀè¤Î¼ê½ÑÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤ÇÉü³è¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿À¾Åç¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¡ÈÌ´¤ÎÂ³¤¤ò¤Þ¤¿¡¼¡¼¡É¤ÈÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£