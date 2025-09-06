米国を拠点に活動するお笑い芸人のたむらけんじ（52）が3日、同期の陣内智則のYouTubeチャンネル「陣内智則のネタジン」に出演。かつての文春砲について語った。

たむらは「ダウンタウン」松本人志を巡る一連の週刊誌報道で、たむらが女性を個別に呼び出し、松本が女性と2人きりになるように仕向けるなどしたと記されており、「たむけんタイム」「松本に女性を献上した」などと表現されていた。

陣内は単刀直入に「たむけんタイムはあったんかいな？」と質問。たむらは「ほんまあれな、たむけんタイムなんか言うわけないやん！飲んでてな、“たむけんターイム”って」と完全否定。陣内に「言いそう言いそう。言いそうやから厄介やねん」とつっこまれると「文春さんも俺のキャラ分かってくれてたんやろうな」とした。

さらに「コンパやん。じゃあ最後“誰が良かったか聞かせてもらっていい？”って、これはあるやん別に。聞いてもええやん！」続け、「ほんでそれを“じゃあちょっと俺が聞くな”っていう、これを多分たむけんタイムと呼んでるんやろうな。多分女の子らが言ったんやわ」と推測した。