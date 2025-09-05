¡ÖÆüËÜ¤Î¹âÎð²½Î¨¤ÏÀ¤³¦2°Ì¡×¢ª¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤ÏÄ¶°Õ³°¤Ê¹ñ¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ÖÆüËÜ¤Î¹âÎð²½Î¨¤ÏÀ¤³¦2°Ì¡×¢ª¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¤ÏÄ¶°Õ³°¤Ê¹ñ¤À¤Ã¤¿¡ª
¡Ö·ÐºÑ¤È¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤È»ñ¸»¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡×
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎºÆÁª¡£·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÏÍý¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÍý¤È¤Ï¡¢ÃÏ·Á¤äµ¤¸õ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³´Ä¶¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Î³ØÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÀ¶È¤ä¹©¶È¡¢ËÇ°×¡¢Î®ÄÌ¡¢¿Í¸ý¡¢½¡¶µ¡¢¸À¸ì¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÀ¤³¦¤Î¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¡×¤ò³Ø¤Ö³ØÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¡ÖÃÏÍý¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯´ðÁÃ¶µÍÜ¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÃÏÍý¹Ö»Õ¤ÎµÜÏ©½¨ºî»á¡£¡ÖÅìÂçÃÏÍý¡×¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÃÏÍýÃµµæ¡×¤Ê¤É¡¢Âå¥¼¥ß¤Ç³«¹Ö¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÍý¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÂå¥¼¥ß¤ÎÃÏÍý¤Î´é¡×¡£¶á´©¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½Î¨¤Î¹â¤¤¹ñ¤Ï¡©
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½Î¨¡Ê65ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý³ä¹ç¡Ë¤Î¹â¤¤¹ñ¤Ï¥â¥Ê¥³¤Ç¤¹¡£¥â¥Ê¥³¤ÏÀÇÀ©ÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥¶ø¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë2010Ç¯°Ê¹ß¤Î°ÜÌ±¿Í¸ý³ä¹ç¤¬¾å¾º¡Ê2010Ç¯63.7¡ó ¢ª 2024Ç¯70.2¡ó¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢Àè¤È¤·¤Æ¹âÎð¼ÔÁØ¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤È2023Ç¯¤Î¡Ö¹âÎð²½Î¨¡×¤ÎÅý·×¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú2015Ç¯¤ÎÅý·×¡Û
1 °Ì ¥â¥Ê¥³ 34.1
2 °Ì ÆüËÜ 26.9
3 °Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢ 22.0
4 °Ì ¥®¥ê¥·¥ã 21.1
5 °Ì ¥É¥¤¥Ä 21.1
6 °Ì ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë 20.6
7 °Ì ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 20.2
8 °Ì ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É 20.2
9 °Ì ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ 19.2
10 °Ì ¥»¥ë¥Ó¥¢ 18.9
¡Ú2023Ç¯¤ÎÅý·×¡Û
1 °Ì ¥â¥Ê¥³ 36.4
2 °Ì ÆüËÜ 29.6
3 °Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢ 24.2
4 °Ì ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë 24.1
5 °Ì ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É 23.6
6 °Ì ¥®¥ê¥·¥ã 23.5
7 °Ì ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ 22.8
8 °Ì ¥É¥¤¥Ä 22.8
9 °Ì ¥»¥ë¥Ó¥¢ 22.3
10 °Ì ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 21.8
½ÐÅµ¡§À¤³¦¶ä¹Ô¡¡Ã±°Ì¡§¡ó
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢»õ»ß¤á¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤½ÐÀ¸¿ô¤Î¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô³ä¹ç¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¶áÇ¯¤Î·ÐºÑÉÔ¶·¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÎ®½Ð¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÊ¡»ãÀ¯ºö¤äÀ¸³èÍÍ¼°¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ç½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤òÇØ·Ê¤Ë¹âÎð²½Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï°ÜÌ±Î®Æþ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä½ÐÀ¸Î¨¤Î²óÉü¤òÇØ·Ê¤Ë¹âÎð²½Î¨¤Î¾å¾ºÉý¤¬½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø·ÐºÑ¤ÏÃÏÍý¤«¤é³Ø¤Ù!¡ÚÁ´ÌÌ²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë