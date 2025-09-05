「ああ、こんにちは。いま取材はちょっと……。ごめんなさいね」──9月2日18時頃、愛車である真っ赤なコンパクトカーで帰宅した田久保眞紀・伊東市長（55）。車を降りると、慣れた様子で取材をかわし、一瞥もくれず足早に記者のもとを去っていく。去り際の一礼で見せた笑顔は、心なしかぎこちないようにも見えた。

【写真】ホンモノの卒業証書の写真

この前日、学歴詐称疑惑に端を発した“田久保劇場”は転機を迎えていた。

定例市議会が行われた9月1日、田久保市長に対する不信任決議案が採択され、全会一致で可決。これにより、市長は辞職または失職か、10日以内に議会を解散するかの判断を迫られることとなった。

「賛成した議員のうち、登壇し発言を許された数名からは厳しい言葉が投げかけられた。四宮和彦市議は市長を“本市の負の象徴”だと批判しています」（地元紙記者）

市長選で田久保氏を応援し、疑惑の浮上当初は彼女を擁護するような言動をみせていた重岡秀子市議も、すでに“市長派”ではないようだ。重岡氏が所属する共産党静岡県委員会と伊豆地区委員会は不信任決議に先立つ8月29日、〈市長の態度は不信任に値するものであり、自ら市長を辞職すべき〉と連名で声明を発表。これを受け重岡氏も、最終的に不信任を突きつけた。

市議会内において四面楚歌なのはさることながら、マスコミ各社からもすっかり目の敵にされている。

「8月29日の定例会見で田久保氏は、『まだ決まっていないことについて報道が走っている。しばらくフリーの質問は控えさせていただく』と“取材拒否宣言”をした。

不信任決議後の取材でも、『（不信任決議の結果を）いったん持ち帰って考えたい』といった旨の発言をするにとどまり、ぶら下がり会見は拒否。質問に答えようとしない市長に対し、いら立って怒号を飛ばす記者もいました」（同前）

百条委員会の開催以降、市長は自身のSNS上で“私見”を活発に発信し始めた。8月に入ってからは自身の公約にも掲げていたメガソーラー問題について取り上げ、〈工事は止まっていますが、事業そのものは無くなっていませんし、裁判も続いていて予断を許さない状況〉（8月20日）などと、水面下で動きがあるかのように印象付けるポストを繰り返している。

孤立無援状態の田久保市長だが、“反撃”の狼煙をあげているという。キー局の報道部記者が言う。

「市長は8月中旬、〈今まで沈黙を通して参りましたが（中略）、事実関係のみに限定するように注意を払いながらこれから順次情報を公開していくことに致しました〉と投稿し、関係者らしき人物とのLINEのやりとりを公開。ソーラーや図書館建設の“賛成派”の情報をもっていることをほのめかすような発言をしています」

こうした匂わせ投稿について、“あるウワサ”が支援者の間でまことしやかに囁かれているという。支援者が話す。

「地元の自民党系の人間が、9月4日から5日にかけての予定を軒並みリスケしているようなんです。私の知り合いの市議も、4日夜の大事な会合をキャンセルしている。田久保さんは不信任案の決断期限の折り返しにあたる5日に、なにか“発表”をするのではないかともっぱらウワサです」

別の支援者もこう明かす。

「田久保さんは市議時代から、メガソーラーや図書館建設について色々調べていた。しかし、市議の権限では黒塗りの資料なども多く、調べきれない部分もあったとか。

しかし今や彼女はトップの人間ですから、関連するものはなんでも調べられる。内容がメガソーラーなのか定かではありませんが、『5日にそういったことはすべて話します』と聞いています」

なんとも陰謀論めいているが、こうした反撃の予兆に“田久保派”は期待を寄せているように見える。

冒頭の場面で田久保氏が去ったあと、「週刊文春」で報じられた“10年恋人”の男性パートナーが後を追うように彼女の自宅へ帰ってきた。支援者の間で流れるウワサについてあらためて聞くと、笑顔でこう“匂わせ発言”をしたのだった。

「いや、今は（答えるのが）難しいんですよ。まあね、ソーラーだけじゃなくほかにも色々あるんですよ」

窮地に追い込まれた“伊東のジャンヌ・ダルク”に神風が吹くことはあるのか──。