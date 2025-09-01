この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「超簡単！手をもんだら肩こりが一瞬で解消した方法」と題する動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が“手もみセラピー”の驚くべき効果について熱く語った。音琶氏は、今回の動画で「手のひらを押すだけで、肩こりが一瞬で解消した手もみセラピー」を紹介し、多くの視聴者から寄せられるリクエストへの感謝も伝えた。さらに、「肩こりだけでなく、目の疲れも一緒に解消されますので、ぜひ肩こり、目の疲れでお悩みの方は最後まで動画をご覧ください」と動画冒頭で呼びかけている。



動画ではまず、肩こりの原因を「老廃物が元となって起こります」と明快に解説し、「手のひらを押してどんどん老廃物を流していきましょう」と自身のメソッドのポイントを強調。「肩の反射区の場所は、小指側で、この骨の内側になります」と具体的な位置を示しながら、親指の先を“えぐるように”骨に沿って押す方法を丁寧に説明した。「痛いなというところで7秒止めて押しましょう」と、実践中のコツも伝授。さらに、「この骨をえぐるように押していただくと上手に押せます」と繰り返し強調した。



肩こりを和らげるだけでなく、日本人に多い“目の疲れ”にも有効だとして、音琶氏は人差し指、中指にある目の反射区の押し方も教示。「押すときは爪の脇を指でつまむようにギュッと押しましょう。こうではなくて指を立てて押します」とデモンストレーションを交え、「一番痛いなという指を中心に押してみてください」とアドバイス。さらに「最後が肺の反射区」「親指の先で押しましたが、爪の跡が気になるようなら人差し指の角を使ってOK」と柔軟な対応も紹介した。



「押し方のコツは1つの反射区につき7秒むぎゅーっと押していきましょう。回数は1つの反射区につき3回から5回押しましょう」と、簡単お手入れルーティンとして提案。また、「水分を取ることは忘れずに老廃物を流していきましょう」とセルフケアの重要性にも言及。



最後に、「手のひらだったら、いつでもどこでもすぐにできますので、ぜひ思い立ったら手のひらを押してみてください」と呼びかけ、「肩こりとか目の疲れで悩んでいる方が周りにいらしたら、ぜひこの動画もシェアしていただけると嬉しいです」と動画を締めくくった。