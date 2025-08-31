人生を変えた松本人志・島田紳助の評価、ビートたけしにもらった言葉…クロちゃんが語る意外な芸人半生

〈無人島に置き去りにされ、自宅をカメラで24時間監視され、ハニートラップをしかけられ……数々の過酷なドッキリを乗り越えてきた“日本イチのドッキリ芸人”である『安田大サーカス』のクロちゃんが、その裏側を語る連載「クロちゃんもつらいよ！」。

第４回までは『水ダウ』の裏側やドッキリ芸人の勢力図などの業界ウラ話を聞かせてくれたクロちゃん。第５回は毛色を変えて、意外と知られていない自身の芸人半生について振り返る。実は、『安田大サーカス』は来年で結成25周年を迎える。当初クロちゃんはアイドル志望で芸人を目指していなかったというが、どういうキャリアを歩んできたのか……〉

ドン底を救ってくれた紳助さんと松本さん

どうも〜〜！ わわわわわ〜〜。最近本気でダイエットを頑張っているクロちゃんです！ さて、今回は「芸能界での僕の歩み」という真面目なテーマで書こうかな。今まであまり話したことがない憧れの先輩の話など書いてみるからぜひ最後まで読んでほしいしん！

もう20年以上この仕事をやっているけど、その中でも印象に残っているのが『ABC漫才・落語新人コンクール（現・ABCお笑いグランプリ）』。あれは本当に大きな転機だったね。僕たちのネタじゃ最優秀賞は狙えないと思っていたから、“審査員特別賞”に焦点を当てたの。それからは、朝までずっと練習して始発で帰って……そんな生活を繰り返していた。

その結果、結成から３年目の’04年に、本当に審査員特別賞を取れた。あの瞬間はめちゃくちゃ嬉しかったね。賞金は10万円ももらえたの。今ではそこまで大きく感じないかもしれないけど、当時の僕らにはとんでもない大金だったんだよね。それを３人で３万3333円ずつに分けたんだけど、団長に１円多く渡そうとしたら「おれのネタは１円か……」って顔をされて（笑）。

仕方ないから1000円多く渡してあげたのに後々聞いたらそれに対しても文句を言っていたみたいで。だから１円もあげなきゃよかったと思ったね。まあ、でもなんだかんだあれは青春だったし、初めて“本気になった瞬間”だったと思う。

でも賞を取ったからといってまったく売れなかった。スタッフの人たちの中には「安田大サーカスのネタはつまらない」と言っている人もいて。そんな中、転機になったのが紳助さん（島田・69）と松本さん（人志・61）がやっていた『松紳』（日本テレビ系）という番組に出た時かな。

大御所二人の前でネタをやったらまさかの面白いという評価をしてもらって。そこから一気に周りの評価が変わったね。今まで「全然面白くない」って言ってた人たちが、同じ口で「面白いね」って言うんだよ。ほんとに芸能界の手のひら返しって怖いと思ったよ。

それからというものの、テレビや営業などずっと仕事はあったね。でも、スケジュールは埋まっているにもかかわらず、なんと月収は８万円。これはさすがにおかしいと事務所に訴えたら、翌月は５倍くらいになったね（笑）。本当におかしな世界だよ。

それから２年くらい経って、30歳になる前には月収100万円を超えていたね。ただそれでも全くお金はなかった。それは給料と親からの仕送りを全部キャバクラに使っていたから。やっぱり芸人は“宵越しの金は持たぬ”という文化があったからね。お金が入った瞬間に全部使っていたから給料日までまったくもたなかったから大変だったな〜〜。まあでも、今はしっかり貯金しているから、今となっては懐かしいね。

あまりメディアで言ったことがないんだけど、僕の芸人で一番憧れたのがビートたけしさん（78）なの。あまりお笑いを見てこなかったけど、たけしさんの番組は見て笑っていたね。そんな、憧れのたけしさんの番組に出演した後、打ち上げに呼んでもらって。さらに、

「あんちゃんたちはいろんな芸人の夢を潰してきているんだから、その分頑張らなきゃいけないよ」

という金言をもらって。自分たちがテレビに出ている裏で、出られなかった芸人、ネタを披露できなかった芸人が確かにいた。その人たちの夢の上に、自分たちの仕事が成り立っているんだという現実を突きつけられた気がした。胸にズシンと響いたよ。

MC芸人との意外な交友録

あまり芸人と遊ぶことはないんだけど、最近だと『千鳥』の大悟さん（45）と飲んだのが楽しかったな〜〜。『ABC漫才コンクール』で千鳥さんが優勝し、僕らが審査員特別賞を取った時のことを、大悟さんは鮮明に覚えていてくれて。その時、大悟さんに「一緒に戦った戦友やな」と言われたのは、本当に嬉しかった。10年以上の時を経て、あの時同じ舞台で戦ったことを覚えていてくれて、しかも「戦友」と呼んでくれたの。芸人としてこんなに嬉しい言葉はないよね。その場はすごく熱い雰囲気で、「昔から知ってる仲間だから、今こうして一緒に飲めるのは感慨深いな」と語り合って。

そんな中、いきなりヒコロヒー（35）が、「大悟さん、大丈夫ですか！」って言いながらやってきて。どういうことかわけを聞いたら大悟さんが「クロちゃんと二人きりで飲んでるのは正直もう持たない」とヒコロヒーに連絡していたの。なんなの〜って感じだよ。だから今度は邪魔者に介入されないで、二人でゆっくり飲みたいな！

今回も最後まで読んでくれてありがとう！ 次回も楽しみにしてね！

文：クロちゃん