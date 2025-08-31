ヘイリー夫人がインスタグラムを更新

ドジャースのブレイク・スネル投手の妻であるヘイリー夫人が自身のインスタグラムを更新し、出産を報告した。投稿には乳児の写真も掲載されており、マイケル・コペック投手の妻モーガンさんからは「本当に素敵」。タナー・スコット投手の妻マディーさん「その素敵な男の子に会うのが待ちきれないわ」などのコメントも殺到。祝福のムードが漂っていた。

23日（同24日）にスネルは「父親リスト」に入り、チームを離れていた。22日（同23日）のパドレス戦に先発したスネルは、7回2失点の好投も負け投手に。試合後のロッカーには姿がなく、ヘイリー夫人出産のために球場を後にしていた。

スネルは29日（同30日）のダイヤモンドバックス戦に先発するも、6回途中86球で4安打3失点。敗戦投手となっていた。今季はここまで7試合に先発して3勝3敗、防御率2.41の成績を残している。

スネルはドジャースと昨オフに5年1億8200万ドル（約267億5800万円）の契約を結んでいるだけに、さらなる奮起が求められる。（Full-Count編集部）