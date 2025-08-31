¼Ö¤¬¿®¹æµ¡¤Ë¾×ÆÍ 2¿Í»à½ý¡¡¼Ö¤Ï¾×·â¤ÇÂçÇË¡¡Ê¡Åç¡¦·´»³»Ô
Ê¡Åç¡¦·´»³»Ô¤Ç8·î30ÆüÄ«Áá¤¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æµ¡¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢23ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£
30Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢·´»³»Ô¤Î¸©Æ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤Î¿®¹æµ¡¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿·´»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦±üÅÄ·Ä¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢¼Ö¤Ï¾×ÆÍ¤·¤¿¾×·â¤Ç·ã¤·¤¯²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£