『24時間テレビ』ギネス記録挑戦も“史上最大の大惨事” 宮川大輔、氷川きよし、岩田剛典が“まさか”
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）では、企画「みんなで挑戦！パラアスリート スゴ技チャレンジ」を実施。バドミントン連続ラリーのギネス記録に挑戦したが、“まさか”の結末となった。
【写真】緊張した表情で…『24時間テレビ』チャリティーパートナー就任会見
企画では、バドミントンの連続ラリーギネス記録の129人を超える150人を目指して挑戦。しかし、21人目の宮川大輔が失敗した。続く2度目、3度目の挑戦も氷川きよし、岩田剛典が失敗してしまう事態に。上田晋也は「24時間テレビ史上最大の大惨事」と頭を抱えた。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
