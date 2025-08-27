試合前の取材に答える

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は26日（日本時間27日）、本拠地のレッズ戦前に取材に応じ、27日（同28日）に今季11度目の先発に臨む大谷翔平投手について「5回を投げ切ってくれることを期待している」と述べた。

ロバーツ監督は大谷の登板について「重要だ。ロングリリーフが待機しているのではなく、6人ローテで挑む。なので、5回を投げ切って、（リリーフに）負担をかけない重要性をショウヘイも理解している」とコメント。復帰後はイニング数を増やす一方、緊急降板などのアクシデントもあったが、「脱水症状、高度などの要素があったけど、明日の午後はいい天気になる。なので、5回を投げ切ってくれることを期待している」と答えた。

現在、ドジャースは6人で先発ローテーションをまわしていることには「今は6人で満足している。今後10日間のローテは決まっていない。休養日があるから、難しいね。今話し合っているところ」と言及。「間違いなく安定感がある。特にショウヘイの調整が進んでいるので、明日は5回を投げ切ることを期待している。彼は素晴らしい球を投げている。中継ぎもいい状態。今は5人はない」と述べ、当面は大谷を含めた6人制を維持する考えを示した。

6月に投手復帰を果たした大谷は今季10試合に先発し、27回1/3を投げて防御率4.61。前々回の13日（同14日）のエンゼルス戦は4回1/3を投げて4失点、前回20日（同21日）のロッキーズ戦は4回5失点で復帰後初黒星を喫している。復帰後、徐々にイニングを増やしているが、ここまで4回1/3が最長となっている。（Full-Count編集部）