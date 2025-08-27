Åû¹á²ÅÃÒ¤Î¡ÈÍýÉÔ¿ÔÃÆ¡É¤Ë¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤â¥É¥ó°ú¤¡×¡¡Åê¼ê¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¡Ö¤³¤ó¤Êµå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¡×
¡ÈÁ´À¹´ü¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£DeNA¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ºå¿À¥¨¡¼¥¹¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â2ËÜÌÜ¤Ï¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤òÊ´ºÕ¡£¡Ö¤³¤Îµå¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤¹¤ë¤ó¤«¡×¡ÖÁ´À¹´ü¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈDeNA¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åû¹á¤Ï2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿148¥¥íÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£åºÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ±¦ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¡£24Æüµð¿ÍÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬³°¤·¤¿³°³Ñ¹â¤á¤Î¤Î147¥¥íÄ¾µå¤ò°ìÁ®¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î±¦Íã¼ê¤Ï°ìÊâ¤âÆ°¤«¤º¤ËÂÇµå¤ò¸«Á÷¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4Àï4È¯¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤Ç¡¢2019Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëNPB¤Ç¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¡£¼«¿È8ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âº£µ¨¤Ï2ÅÙ¤ÎºÆÄ´À°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.178¡Ê129ÂÇ¿ô23°ÂÂÇ¡Ë¡¢14ÂÇÅÀ¡¢OPS.672¤ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°ìÈ¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£¡ÖÄà¤êµå¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¸À¤¦¥Ð¥±¥â¥ó¤¸¤ß¤¿¤³¤È¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤¨ÂÇµå¤À¤ï¡×¡ÖDe¥Ù¥ó¥Á¤â¥É¥ó°ú¤¤ÇÃ¯¤â´î¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµå»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¤¢¤Îµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤µ¤¹¤¬¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë