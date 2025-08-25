電動駆動4輪制御技術e-4ORCEを「エクストレイル NISMO」専用にチューニング

日産エクストレイル ニスモ｜Nissan X-Trail NISMO

エクストレイル NISMOは「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトに開発。「より速く、気持ち良く、安心して走れる車」というNISMOロードカーの思想に基づき、レース技術のノウハウを活かした空力性能と、デザイン性が両立したスタイリング、専用チューニングによる走行性能の高さを実現している。

コーナリング限界の高さ、伸びのある加速、フラットで質感の高い乗り味を狙って開発されたフットワークでは、ショックアブソーバーにカヤバ製Swing Valveを日産モデルとして初採用。車高の高いSUV特有の課題であるボディモーションの抑制と、すべての乗員の乗り心地の確保という背反性能を両立し、高いスタビリティの上に上質さが確保された。

電動駆動4輪制御技術e-4ORCEを「エクストレイル NISMO」専用にチューニングした「NISMO tuned e-4ORCE」は、リヤタイヤの駆動力配分を増やし、フロントタイヤを旋回方向に使う制御とすることで、旋回加速時の高いライントレース性を実現。それとともにドライブモード毎に加速特性や前後駆動配分を専用チューニングすることで、雪道も含めた様々な走行シーンにおいて安心かつ気持ちの良い走りを提供する。

さらに、NISMO tuned e-4ORCEの性能を最大限引き出すために、「アリアNISMO」でも高い評価を得ているミシュラン・パイロットスポーツEVタイヤを採用。20インチ化（タイヤサイズは255/45R20 105W XL）に加えホイールのリム幅を広げることで、操舵応答性の向上を図っている。また、サスペンションやタイヤの変更に合わせてパワーステアリングにも専用チューニングが加えられている。

パワートレインでは、グランドツーリングSUVのコンセプトにあわせ、VCM（ビークルコントロールモジュール）を専用にチューニング。電動車としてのレスポンス・力強さを重視したSPORTモードと、加速の伸びを重視したAUTOモードを備えることで、日常の様々なシーンで“速さ・気持ち良さ”が感じられる仕立てだ。

オールマイティな走破性を兼ね備えたSUVの力強さと頼もしさを表現

日産エクストレイル ニスモ｜Nissan X-Trail NISMO

デザインはひと目でNISMOとわかるルックスと高い空力性能に加え、オールマイティな走破性を兼ね備えたSUVの力強さと頼もしさを表現。

フロントにはグリル上部に横に伸びるダーククロムのアクセントを施すことで、シグネチャーランプと連続感を演出し、水平基調なワイド感が表現された。

センターにNISMOのロゴを配したフロントアンダースポイラーはダウンフォースを生み出す。サイドアンダースポイラーもレッドアクセントでNISMOらしさを演出しながら、車体底面の負圧領域を拡大することでダウンフォースを強化。リヤビューでは下端をディフューザー形状とし、レーシングカーを想起させるリヤフォグランプが組み込まれた。

専用の20インチアルミホイールは、センター部の開口面積を広くすることでブレーキの冷却効果を狙うだけでなく、ホイール外周部をフラットにし、車体側面の風の流れを整流する効果も備えている。エンケイの「MAT工法」を用いることで軽量化と高剛性を両立。これらの性能向上のための機能的デザインにより、空気抵抗を悪化させることなく、基準車より揚力を29%低減するダウンフォースを生み出す。

日産エクストレイル ニスモ｜Nissan X-Trail NISMO

インテリアはエクストレイルの誇る快適性と機能性をそのままに、ブラックを基調としながら随所にレッドアクセントを施すことで、NISMOモデルに代表される上質さとスポーティさを兼ね備えたコーディネートを採用。

よりスポーティさを求めるユーザーに向けて、「NISMO専用チューニングRECAROスポーツシート」がオプション設定された。コーナリング時に体の動きを抑える高いホールド性を持ち、クルマと一体感あるドライビングをサポートする。パワーリクライニング機構やシートヒーター機能も備わり、高い快適性も兼ね備えている。

エクストレイルNISMOにはスタンダード版の「NISMO e-4ORCE」のほか、上級に位置付けられる「NISMOアドバンスドパッケージe-4ORCE」を設定。「NISMOアドバンスドパッケージe-4ORCE」には、アダプティブLEDヘッドライトやヘッドアップディスプレイ、12.3インチディスプレイなどを含むNissanConnectインフォテイメントシステム、ワイヤレス充電器、プロパイロットパーキングなどが標準で備わる。

●日産エクストレイルNISMOラインナップ

・NISMO e-4ORCE：541万6400円

・NISMOアドバンスドパッケージe-4ORCE：596万2000円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

日産エクストレイル ニスモ｜Nissan X-Trail NISMO

ボディサイズ：全長4705×全幅1840×全高1720mm

ホイールベース：2705mm

最低地上高：185mm（社内測定値）

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1870［1890］kg

総排気量：1497cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：106kW（144ps）/4400-5000rpm

最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）/2400-4000rpm

モーター最高出力：前150kW（204ps）/4501-7422rpm／後100kW（136ps）/4897-9504rpm

モーター最大トルク：前330Nm（33.7kgf-m）/0-3505rpm／後195Nm（19.9kgf-m）/0-4897rpm

駆動方式：4WD

※［ ］内はNISMOアドバンスドパッケージe-4ORCE