YouTubeÆ°²è¡Ö¡Ú¸ú²ÌÀäÂç¡ÛÏ·´ã¡¦»ëÎÏ²óÉü¡¦Èô²ã¾É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¡×¤Ç¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¡É¤Ë¤è¤ëÌÜ¤ÎÉÔÄ´²ò¾ÃË¡¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç²»ÇÊ»á¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤¿¤Ã¤¿4²Õ½ê²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ï·´ã¤â»ëÎÏ²óÉü¤â¡¢Èô²ã¾É¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡ÖÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢»ëÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥á¥½¥Ã¥É¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢Ï·´ã¤ä»ëÎÏ¤Î²þÁ±¡¢Èô²ã¾É¤Ë¸ú¤¯¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¡ØÈ¿¼Í¶è¡Ù¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²¡¤·Êý¤È¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£¼ê½ç¤Ï¡¢ÌÜ¡¦´ÎÂ¡¡¦ðôÄÇ¡¦¿ÕÂ¡¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò¡Ö1¥«½ê7ÉÃ¡ß3²ó～5²ó¡¢1Æü3²ó¤«¤é5²ó¡×²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö²¡¤·¤¿¤é²¡¤·¤¿Ê¬¤À¤±ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢µ¤·Ú¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤·¤¿¤éÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ò¤·¤¤¤ªÀ¼¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¼Â´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¡ÖÉ¬¤º¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤Ù¤ÆÌÜ¤ÏÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»þ´Ö¤â¾ì½ê¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¼Â¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ËÁ°Æü¹Ô¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÂ¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£½ª»Ï¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ï¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤ë²»ÇÊ»á¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
