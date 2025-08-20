鎌倉に干物定食を提供する朝食屋と鎌倉初の油そば専門店がオープン
北鎌倉おむすび庵は8月5日、朝食屋「あさげ馳走かねこ」と油そば屋「まぜ蕎麦 馳走かねこ」を、鎌倉の予約制・懐石料理『馳走かねこ』内にオープンした。
あさげ馳走かねこ
朝食屋「あさげ馳走かねこ」では、土鍋で炊いた新潟・上越産の柿崎米と、小田原の干物専門店から仕入れた自家製干物、けんちん汁の干物定食(1,300円〜)を提供する。干物は、真鯵、銀鮭、鯖の3種類から選べる。営業時間は8:00〜11:00。
昼営業の「まぜ蕎麦 馳走かねこ」は、鎌倉駅周辺で初めての油そば専門店となる。横須賀のパン店が育てた全粒粉と北海道産小麦をブレンドした香り豊かな麺を使用した「馳走かねこのあえ蕎麦」(800円)は、鎌倉らしい上品な油そば。油そばだけでなく、自家製薬膳キーマカレー(500円)なども用意する。営業時間は11:30〜15:00。
まぜ蕎麦 馳走かねこ 油そば
まぜ蕎麦 馳走かねこ 油そば