【FFXIV×モンハンワイルズ：クロスオーバーコンテンツ】 10月上旬 公開予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」において、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」とのクロスオーバーコンテンツを10月上旬に公開する。

「FF14」と「モンハンワイルズ」のクロスオーバーコラボが決定。「FFXIV」には乗用動物のセクレトが登場するほか、新たなバトルコンテンツとして「護竜アルシュベルド」が実装される。トレーラーでは可愛らしいアイルーの姿も映されており、詳細の発表が待たれる。

なお「モンハンワイルズ」側には「FFXIV」コラボコンテンツとして、追加モンスター「オメガ・プラネテス」が発表されている。

【FINAL FANTASY XIV x MONSTER HUNTER WILDS Collaboration Teaser】

