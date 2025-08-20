「FF14」にアルシュベルドが登場！ 「モンハンワイルズ」コラボコンテンツが10月上旬公開
【FFXIV×モンハンワイルズ：クロスオーバーコンテンツ】 10月上旬 公開予定
(C) SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV」において、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」とのクロスオーバーコンテンツを10月上旬に公開する。
「FF14」と「モンハンワイルズ」のクロスオーバーコラボが決定。「FFXIV」には乗用動物のセクレトが登場するほか、新たなバトルコンテンツとして「護竜アルシュベルド」が実装される。トレーラーでは可愛らしいアイルーの姿も映されており、詳細の発表が待たれる。
なお「モンハンワイルズ」側には「FFXIV」コラボコンテンツとして、追加モンスター「オメガ・プラネテス」が発表されている。【FINAL FANTASY XIV x MONSTER HUNTER WILDS Collaboration Teaser】
(C) SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO