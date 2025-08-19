モデル・亜希が１９日、ＳＮＳを更新し、元夫である元プロ野球選手の清原和博氏の５８歳の誕生日を２人の息子と一緒に祝ったことを明かした。

亜希は２０１４年９月に清原氏と離婚。慶応大野球部で活躍し、今年３月に卒業した長男・正吾さん（２２）、次男で現在は慶応大野球部（１年）の勝児さん（２０）をシングルマザーとして育てあげた。

息子たちは清原氏を「アパッチ」と呼んでおり、“Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ Ａｐａｔｃｈｉ”と描かれ、５と８のキャンドルが並び、最近撮影されたと思われるモノクロの家族写真が飾られた四角いケーキを前にうっすらと清原氏が写った（顔は写さず）写真をインスタグラムのストーリーズにアップ。

「昨夜清原さんの５８歳ＢＤ 離婚して１１年… 不思議なもので、またみんなでお祝いしてる！！ 今や親と子と言うより それぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！ 家族とも違う、歪な濃ゆいかたまり…ｗ」「写真撮るよって言いながら私ケーキにｉＰｈｏｎｅ向けてたら、律儀にずっと笑ってくれてた… すみません これ顔切りってやつでした」「５８歳の目標は、歩ける人になる！みたいですｗ 応援しますよ〜」とこれからも支えていく思いをつづった。