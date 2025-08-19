この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「助産師HISAKOおすすめ いるいらない初めての赤ちゃんの【お部屋編】」と題した動画で、12人を出産した経験を持つ助産師HISAKOさんが、“本当に必要な赤ちゃんグッズ”について語った。



動画冒頭、HISAKOさんは「いらんもんばっかり勧めてくる。いらんもんばっかりなんですよ、ほんまに」と、ベビーグッズ専門店の“買わせ主義”に痛烈なツッコミ。一人目妊婦が育児グッズ選びに迷わされやすい現状に、「商売ですからね」と本音を漏らしたうえで、自身の経験に裏打ちされた“最低限でいい”アイテムを紹介した。



まずベビーブトンについては「わざわざベビー布団って私、いらんと思ってるんですよ」と断言。「ベビー布団あれちっちゃいんですよ」「体温調節下手やから、とにかく動くんですよ、赤ちゃんって」と“もったいなさ”を指摘。おすすめとしては「普通のシングルの大人用の安い布団セット。あれが、いっちゃん使える」と力説した。また、「安い布団をする理由は、赤ちゃんが汗やミルクで布団を汚すことが多い」「高い布団にカビが生えてみ、悔しいぞ」とし、“捨てても惜しくないもの”が最適だと語っている。



掛けカバーやフィッティングシーツについても、「掛けカバーやシーツ類は、汗や吐き戻し対策で何枚も必要になる。大人の常識範囲内で、バスタオルなどを多めに使う工夫を」と助言。「頭元にバスタオルを何枚か重ねて敷いて、汚れた分だけ入れ替えていく」と、衛生面重視のアイディアを紹介した。



赤ちゃん用の毛布やタオルケット、枕についても「バスタオルで十分。赤ちゃんの手足は体温調節に使うから、覆いすぎないで」と強調。「ベビーベッドやハイローチェアも大きくて結局邪魔になる」とし、「私結局使ったことないですよ、ベビーベッド。年子でもバンバン産んできてるけどいらんかったなぁ」と自身の体験談をシェア。一方、ペットを飼っている家庭や兄弟が小さくて危険が心配な場合には「環境によってはベビーベッドを考えてもいい」とフラットな目線も示した。



また、便利そうに見えるベビーモニターやバウンサーなどへの「本当に必要なのか冷静に考えて」と促し、「ママが目の届く範囲に居れば十分」「結局、シンプルが一番」とまとめた。



動画の締めくくりでHISAKOさんは、「うちの子全く寝ないんですけど、って相談されますけどね、赤ちゃんって意外と寝ない生き物です。『3分の2以上寝る』なんて思わなくていい」「みんな違うということを覚えておいてください」と語り、「賢くお買い物をしてください」とアドバイス。続編の案内とともに、「自分流の子育てを大切にしてほしい」と呼びかけて動画を終えた。