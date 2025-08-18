12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÇÆ°¤¤¤ÆOK¡ª¡È¤¤¤¤Êì¿Æ¡É¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ËNO¡×
Æ°²è¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤±¤É¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡ÄÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÄø¤è¤¤ÀÜ¤·Êý¡²01¡×¤Ç¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Þ¤¦¤Ù¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£HISAKO¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Öµã¤¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õµ¤¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥á¥ó¥È¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤ºー¤Ã¤È24»þ´ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¹½¤¤Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤ä¾å¤Î»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸å¤«¤é²ÈÂ²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¥á¥ó¥Ðー¡É¡£À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö°ì¿ÍÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¡¢¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë»Ò°é¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡È²á´³¾Ä¡É¤Ø¤ÎÃí°Õ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤¿¤«¤é¤¹¤°Êú¤Ã¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£µã¤¯¤³¤È¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬²È»ö¤ä¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤Ä¤Î¤âÁ´Á³OK¡£¤à¤·¤í¡Ø°ì¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë»þ´Ö¡Ù¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡È¤¤¤¤Êì¿Æ¡É¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È°Â¿´¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âÍ¥Àè¤·¤ÆÂç¾æÉ×¡£¡ØÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢º£¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡Ù¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤»Ò°é¤Æ¡£¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤â¡¢É¬¤ºÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï·ò¤ä¤«¤Ë°é¤Ä¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
