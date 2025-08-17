この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO、「腎痛10分間隔から病院へ」は実は迷信！“自分の確信”が重要と語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「子育て学校」で公開された動画「はじめての陣痛、どうしよう…病院に行く『絶妙のタイミング』とは」では、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが登場。コロナ禍で妊婦教室が減り不安が増す中、「お産が始まった時、どのタイミングで病院に連絡すべきか？」について、自身の体験やプロならではの目線で解説した。



冒頭、HISAKOさんは「陣痛が10分間隔になったら病院に電話するように書いてあるけど、実際そんなキレイに10分間隔では来ない」と現場のリアルを強調。「最初はバラバラにお腹が張ることが続くだけ。『突然5分間隔になってた』『慌てて時計で測ったらすでに8分』なんてパターンも多い」と指摘した。そのため、「10分間隔を切っていても、お腹が張るだけなら慌てて電話しなくて大丈夫。本当に『今まで経験したことない痛み』や『しゃべるのもきつい』タイミングが来たら、初産の方はその時に電話すれば十分間に合います」と、自らの経験から実感を込めて語った。



また、「おしるし＝お産の始まり、破水したら即入院」――よくある思い込みについても、「おしるしがあったからといって、すぐ病院に連絡する必要はない」「破水か尿漏れか分からない場合も、用水の匂いは精液とそっくりだから参考に」とユニークかつ分かりやすいアドバイスも展開。「本物の破水であれば落ち着いて病院に電話して、ゆっくり移動しましょう。お風呂は厳禁」と注意も促した。



さらに、経産婦の場合は「一度産んだ経験があれば、お産の進みが思ったより早いことも。『普段と違う』と感じた段階で、連絡した方が安心」とし、何よりも「間違えても全然大丈夫、不安なら病院に行くのが一番」と、全妊婦へのエールを送った。



動画の締めくくりでは、「陣痛スタートが6人、破水スタートが5人。どちらから始まるかはわからないから、どちらのパターンも想定し、慌てず冷静に対応しよう」と総括。「まちがえたって、返されたって笑い話。不安な時は素直に病院に頼って下さい」と温かいメッセージで結んでいる。