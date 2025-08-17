ロシアのプーチン大統領に好意的に接すれば譲歩を引き出せる、といった甘い考えは通用しないことが、はっきりしたのではないか。

トランプ米大統領は目先の取引ではなく、侵略は許さないという国際規範を踏まえ、欧州などと共にウクライナ支援の体制を強化して停戦に道筋をつけるべきだ。

トランプ氏とプーチン氏が、米アラスカ州の米軍基地で会談した。米露首脳の会談は４年ぶりで、２０２２年にロシアがウクライナ侵略を始めた後では初めてだ。

トランプ氏は会談後の共同記者会見で「生産的だった」と述べたが、ウクライナ情勢を巡り停戦に向けた合意には至らなかった。

一方のプーチン氏は「紛争の根本原因を除去しなければならない」と述べ、ウクライナの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）非加盟を求める従来の主張を繰り返した。その上で、米国との関係改善や経済協力の強化に意欲を示した。

プーチン氏に停戦を受け入れるつもりがないのは明らかである。ロシアは首脳会談の直前にも、ウクライナに対する無人機などを使った激しい攻撃を続けていた。

プーチン氏はトランプ氏との個人的な関係を深めることで追加的な経済制裁を回避し、その間にウクライナでの占領地を拡大しようとしているのだろう。

プーチン氏を厚遇して事態を打開しようとしたトランプ氏の目算は外れたと言わざるを得ない。トランプ氏は空港でプーチン氏を拍手で出迎え、赤絨毯（じゅうたん）の上を並んで歩き、自分の専用車に乗せた。

プーチン氏は国際刑事裁判所（ＩＣＣ）から戦争犯罪の疑いで逮捕状を出されており、身柄拘束を警戒して出国を控えている。米国はＩＣＣに非加盟だが、プーチン氏を招待し、国際的な存在感を示すのに手を貸したに等しい。

トランプ氏は会談前、成果がなければロシアへの制裁強化も辞さない考えを示していたが、会談後には「現時点では必要ない」と述べた。ロシアとの経済協力にも意欲を示している。

隣国の主権と領土を侵すロシアの暴挙を棚上げにし、米国が実利の拡大を優先するようでは、国際秩序は根本から崩れてしまう。主権の侵害は断じて許さないという原点に立ち返る必要がある。

ロシアの侵略を阻み、一日も早く停戦を実現するには、国際社会が結束してウクライナへの軍事支援を強化し、経済的にも支えねばならない。欧州、日本に加え、米国が果たすべき役割は大きい。