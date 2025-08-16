この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「湿疹はブワーッと出てブワーッと引く」―赤ちゃんの肌ケア常識を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『赤いポツポツ『乳児湿疹』軽く見ると後でえらいめにあうで！』で、12人産んだ助産師HISAKOさんが乳児湿疹について詳しく解説した。HISAKOさんは「赤ちゃんの湿疹って、突でブワーッて出て、突でブワーッて引くんです。めっちゃそのスパンが早い。肌のターンオーバーが早いんですよね」と、乳児湿疹の特徴を語り、新米ママたちから寄せられた不安や疑問に答えた。



生後3ヶ月の娘を持つ母親や、2歳と生後1ヶ月の子育てに悩むシングルマザーから寄せられた「乳児湿疹は突然ひどくなるのか」「一人目と違い治らない」「どうケアすれば？」といった質問に、HISAKOさんは「赤ちゃんの肌は大人より薄くて、ちょっとした刺激や泣いた後、授乳やお風呂上がりといったタイミングで湿疹が目立つことがある」と説明。「ジンマシンみたいに全身に出たりすることもあるけど、心配しなくていい。乳児湿疹はブワッと出て、ブワッと引く。若いからこそできやすいけど、治るのも早い」と断言した。



さらに、授乳やお風呂の後など体温の変化や血流がよくなるタイミング、また赤ちゃんの体温調節が未熟なことで汗をかきやすく、汗疹もできやすいことも指摘。「汗をかいて10分でズワーッと汗疹ができることも普通」「肌トラブルは異常じゃなく自然なこと」と安心させた。



そして、「昔は子どもの皮脂を育てるために保湿を控える指導が主流だったが、医学も変わって今は“保湿に始まり保湿に終わる”が定説。どんな状況でも保湿が大事」「湿疹が出ている部分だけじゃなく全身を贅沢に、ジャバジャバ使うくらい保湿して」と熱弁。季節や肌のタイプによる保湿剤の使い分けや、市販の洗浄剤は肌への刺激が強いものもあるため「石鹸系で優しく1日1回で充分」など、実践的なアドバイスを惜しみなく伝えた。「赤ちゃんの肌トラブルは保湿が基本。薬は保湿の上からが正解」と、今の医学的常識を強調した。



動画の締めでは「子どもの肌は保湿に始まり保湿に終わります。アレルギー発症率とも関係。湿疹はブワーっと出てブワーっと引く、若いってうらやましい！」と笑顔でまとめ、チャンネル登録を呼びかけた。