【甲子園】開星の野々村監督が広陵問題に言及 加熱したＳＮＳ誹謗中傷に「陰から言うのは卑怯、名を名乗れと」
◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）
開星（島根）の野々村直通監督が１４日、暴力事案などで出場辞退した広陵（広島）について言及した。
この日、開星は仙台育英（宮城）に敗れて２回戦敗退を喫した。試合後に取材に応じた野々村監督は、広陵の暴力行為について問われると、「一生懸命、頑張って真面目にやっている子が一方的にリンチされる。うちは礼儀だけはするけど、上級生や下級生なし、上手や下手なし、みんな平等でって言うのがこのチームはできた。補欠に回ったからと言ってレギュラーを妬まず、上手でレギュラーだからといってバカにせず。徹底してミーティングしてきて実現してくれたチームなので。人間性ですよ、へたくそをばかにするとか、それは絶対やっちゃいけない」と話した。
また、ＳＮＳ上での誹謗中傷に発展したことに対しては、「陰からものを言うのは卑怯だといつも思う。うちは匿名で手紙が来たりするけど、名を名乗れと。『我こそは出雲国の野々村であるぞ、いざ尋常に』ってね。批判をするなら出てこいと、お互いに。武士道でしょう。日本人の文化なんですよ。弱い者をいじめないとか、年寄りを大事にするとか、そこの人間性が原点でしょう」と持論を展開した。