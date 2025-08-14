台湾メディアの自由時報は11日、「高速鉄道で唯一利益を出しているのは世界で台湾だけ」との話題がSNS上で注目を集めたと報じた。

記事によると、台湾の若者向けSNS・Dcardであるユーザーが「世界で黒字化している高速鉄道は台湾高速鉄道だけのようだ」とのタイトルのスレッドを立てた。投稿者は日本の新幹線と中国の高速鉄道について「高い輸送量を誇るが多額の赤字を抱える支線を維持しなければならず、財務負担が重い」と指摘した。

また、インドネシア高速鉄道「Whoosh（ウーシュ）」については「全長わずか160キロで、サービス対象人口は約3000万人だが、開業初年度から2億ドルの赤字を計上した」と言及。米カリフォルニア州の高速鉄道については「長期間進捗が停滞している」としたほか、英国のHS2については「予算が（当初の300億ポンドから）1000億ポンドにまで膨らみ、完成は依然としてはるか先（当初は2026年だったが30年代半ば以降になると予想されている）」と評した。

一方、台湾高速鉄道については「昨年、純利益が64億5000万台湾ドル（約320億円）に達し、減価償却や利息を含めても全体として損益分岐点を維持できた」と評価。その背景として「（台湾の）西側に（北から南まで）約2000万人の中産階級人口が存在し、都市の分布が線状に集中していること」「初期の建設・運営チームが多くの課題を克服し、財務の安定基盤を築いたこと」を挙げた。

この投稿に、台湾のネットユーザーからは「台湾高速鉄道も財務改革前は毎年赤字で、特別良かったわけではない」「駅は必ずしも人口密集地につくられるということではなく、当時は台北や板橋を除いて人口の多い地域を避けてつくられ、その結果として周辺の開発が進んだだけ」「台湾高速鉄道は路線が1本しかないんだから、赤字になりようがない」「日本は国土が広いから新幹線網が自然と広がる。台湾と比べても意味がないと思う」「都市間の距離が遠いと飛行機の方が安くて速い。逆に近いと高速鉄道は不要。台湾は“近すぎず遠すぎず”で環境が良かったんだ」といった声が上がったという。（翻訳・編集/北田）