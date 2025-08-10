この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人理由な助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、助産師のHISAKOさん
が「夫婦“円満”か“不仲”かはママパパ自分たちの努力次第」と題した動画を公開した。動画では、日々多く寄せられる夫婦関係の悩みに答えつつ、「夫婦のことで悩んでいるお手紙をいただきましたので、読んでみたいと思います」と実際の相談内容を紹介した。

お手紙の主はHSP（繊細な人）であり、夫の怒りを恐れることで言いたいことが言えず疲弊してしまう現状を訴えた。HISAKOさんはこの相談に対し、「赤の谷である男性と、一つ屋根の下で生計を立てて暮らしていくっていうのは、むちゃくちゃ難しいこと」と、その大変さをまず強調。「夫婦問題、何もないです、ハッピーです、幸せしかないですっていう人は、こんだけしかいいのちゃうかな」とリアルな現状認識も示した。

動画では、一見些細に見える家事分担（お風呂の湯張りやオムツ替え）を巡る夫婦間のすれ違いにスポット。HISAKO氏は「女性たちは分かる、細かいことやってるの分かってんねん。だけど、なんで旦那はできないの？ってつい思ってしまう」と女性側の率直な想いを代弁。その一方、「男性は基本的に外で頑張って、家では“オフ”になりたい本能がある。指示されたり段取りを乱されると、男女問わずイラっとするもの」と男女の違いの本質もわかりやすく解説した。

また、オムツ替えを例に「MARK（夫）が5枚もお尻拭きを使うのを見て、昔はなんでこんなにもったいないことするのと思ってイライラしていたけど、今は“彼がやってくれてること自体がありがたい”という見方に切り替えている」と自身の体験も披露。「パートナーに自分の価値観ややり方を押し付けてしまうことで、お互いがストレスを感じたり衝突したりしやすい」とコメントした。

締めくくりには、「妻が我慢するのではなく、相手を“諦める”んじゃない。理解していくことが大切。お互いに知ろう、理解しよう、これを繰り返していけたら夫婦の絆は深まる」と熱弁。「子供が生まれる前に“理解し合う”ことの大切さに気づけたらラッキー。私たちも完璧じゃないけど、意識して努力し続けている」と語り、「また次の動画でお会いしましょう、バイバーイ」と明るく動画を締めた。

YouTubeの動画内容

02:01

勇気を出して伝えても改善しなかった夫婦の溝
13:01

夫婦の料理ルールと価値観のズレを乗り越えるには
20:01

妊娠前に夫婦学！パートナーへの尊重が幸せの鍵

がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！
