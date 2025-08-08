¡ÚÆüËÜ¤Î¤¤¤Þ¢½êÆÀÊÔ¡ÛÊ¿¶Ñ½êÆÀ536Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤È¡Ö¼Â´¶¡×¤Î¥º¥ì ¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¤«¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö2024Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï536Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤éÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½êÆÀ¤Î¡ÖÊ¬ÉÛ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤òÄã¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÃÍ¤ò¼¨¤¹¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×¤Ï410Ëü±ß¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤Î´Ö¤Ë¤Ï126Ëü±ß¤â¤ÎÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¹â½êÆÀÀ¤ÂÓ¤¬Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö³°¤ìÃÍ¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ±ûÃÍ¤È¸À¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¤Î½êÆÀ¿å½à¤Ï410Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Ê¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ç¤¢¤ë536Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï61.9%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡ÖÊ¿¶Ñ°Ê²¼¡×¤Î½êÆÀ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¤É¤³¤Ë¡© ºÇ¤âÂ¿¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤ÏÇ¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î½êÆÀÁØ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÀ¤ÂÓ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿½êÆÀ³¬µé¤Ï¡¢¡Ö100¡Á200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤È¡Ö200¡Á300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´ÂÎ¤Î14.4%¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö300¡Á400Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬13.1%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î³¬µé¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¯¼ý400Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î4³ä°Ê¾å¡Ê41.9%¡Ë¤òÀê¤á¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î12.3%¤Ç¤·¤¿¡£½êÆÀ¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ï¡¢Äã¤¤Êý¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¹â½êÆÀÁØ¤Ï¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¡Ö±¦¤Ë¿þ¤¬Ä¹¤¤¡×Ê¬ÉÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö·Êµ¤²óÉü¤Î¼Â´¶¤Î¤Ê¤µ¡×¤ä¡ÖÀ¸³è¤Î¸·¤·¤µ¡×¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡Ö50¡Á59ºÐ¡×¤Î750Ëü±ß¡£¼ã¼Ô¤È¹âÎð¼Ô¤Î½êÆÀ¤ÏÄã¤¤·¹¸þ¤Ë
À¤ÂÓ¼ç¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ë1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¾õ¶·¤Î°ã¤¤¤¬ÎòÁ³¤È¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â½êÆÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö50¡Á59ºÐ¡×¤Ç750Ëü±ß¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö40¡Á49ºÐ¡×¤¬739Ëü8Àé±ß¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤Ç½êÆÀ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï¡Ö29ºÐ°Ê²¼¡×¤Î336Ëü4Àé±ß¡£¤³¤ì¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö70ºÐ°Ê¾å¡×¤â373Ëü6Àé±ß¤È¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëº£¤âº¬¶¯¤¯»Ä¤ë¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¡×¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ä¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬·ÐºÑÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤àÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÆÀ³Êº¹¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Î¤ß¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤È¼ÂÂÖ¤ò¸«¼º¤¦¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
