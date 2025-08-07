この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが伝授！「リップクリームは必需品」出産入院バッグの知られざる必携アイテムとは

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で配信された動画「出産入院バッグの中身、これを持って行こう！」が話題を呼んでいる。出演した12人産んだ助産師HISAKOさんが、出産入院準備で本当に役立つ持ち物を独自の視点で徹底解説した。



「何を病院に持っていったらいいですか？」という妊婦からのリアルな相談をきっかけに、HISAKOさんは「私は持っていった方がいいかなと思うものはリップクリーム」と意外な必需品を推薦。「病院っていうのはすごい乾燥してたりするんですよ」「分娩室で意外と暑い」など、現場ならではのリアルな視点で理由を説明。「もうだいたい皆さん唇カピカピになってね、赤切れみたいなことになっちゃったりもするので」と、見落とされがちな悩みも伝えた。



さらに、HISAKOさんは「ガーゼハンカチよりは、もうハンドタオルがあればそれを持って行ってもらったら」「ハンドタオルは一番使いやすいし、赤ちゃん用にガーゼハンカチ買ったところで家帰ってからあんまり使わない」と力説。特に分娩中に手足が痺れる“下緩気症候群”について紹介し、「そんな時にハンドタオルを鼻と口にポンって置いて、自分の吐いた息を吸い込むとしびれがマシになる」など、経験者ならではのアドバイスも披露した。



飲み物についても、「ペットボトルにつけるストローは準備を」としつつ、「私はミルクティーが好きなんです…いろいろあるかと思うんですけども、フレーバー付きのやつって分娩中は気持ち悪くなったりすることがあるので、お水かお茶が一番いい」と生々しい体験談に基づくチョイスを推奨。「ふりかけはぜひ！病院の糖尿病食はおかずが少なくご飯が多めだから、ふりかけがあると助かる」と言及するなど、栄養管理中のママにも刺さる意見を展開した。



「産後にむくみがひどくなるから靴下や大きめスリッパを」「マタニティのパンツは産後でも捨てる気で活用を」「メイク道具も少しあると元気になる」といった生活者目線の助言が満載。「これ持って行った方がよかった、あれもあった方が…など、ぜひコメントで教えてください。一つの立派な動画にしたい」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくっている。



12人産んだ助産師ならではのリアルな発見が詰まったアドバイス動画は、初産・経産問わず必見だ。