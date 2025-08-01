¡Ö¿µÌé¤µ¤ó¤Ê¤é¼¤á¤ë¡×¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬¡ÉµÜËÜ¿·´ÆÆÄ¡É¥×¥é¥ó¤Ë¡ÖÅÅ·â°úÂà¡×Æ÷¤ï¤»¤ÇÂÐ¹³
¾Ð¤¨¤Ê¤¤¾éÃÌ
º£¥·¡¼¥º¥ó85»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯30¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡£ÄãÌÂ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¾®Àî½ß»Ê£Ç£Í¡Ê67¡Ë¤éµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢¸åÇ¤¤Î´ÆÆÄ¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¡Ê54¡Ë¤ò¼¡¤Î£±·³´ÆÆÄ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®·ì´Á¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¸½Ìò»þÂå¤«¤é·ø¼é¤¬Çä¤ê¤ÎµÜËÜ»á¤Ï¡¢ÂÇ·â¡¢¼éÈ÷¤È¤â¤Ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÇÍÌ¾¡£¶áÇ¯ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿Íºà¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤â¤«¤Ê¤êÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
¥¹¥Ñ¥ë¥¿»ØÆ³¤ÇÌÄ¤é¤¹µÜËÜ»á¤¬´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¥ë¥æ¥ë¥¥ã¥ó¥×¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÌäÂê¤âµ¯¤³¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÁ°½Ð£Ï£Â¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¸·¤·²á¤®¤ë»ØÆ³¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡Ø¿µÌé¤µ¤ó¤ËÄÙ¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¼¤á¤ë¤ï¡Ù¤È¡ÈÅÅ·â°úÂà¡É¤ò¼þ°Ï¤ËÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉµÜËÜ»á¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»³ÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È°úÂà¡É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×
»³ÅÄ¤Ï¸½ºß¡¢µåÃÄ¤È2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£·Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¿äÄêÇ¯Êð£µ²¯±ß¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¶áÇ¯¤Ï¸Î¾ã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¿ÈÂÎ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éü³è¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¡£
¡ÖÆ±¤¸¤¯¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈµÜËÜ¿·´ÆÆÄ¡É¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤¦¤Þ¤¯ÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¼çË¤¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«°é¤Æ¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬É¬¿Ü¡£¡ØµÜËÜ¤µ¤ó¤Ê¤é¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Áê¼¡¤°¼çÎÏ¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤êºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥ä¥¯¥ë¥È¡£¾å¾º¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¾¯¤Î¾×ÆÍ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£