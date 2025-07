驚きのつるつるもちもち麺を味わってみて！ 大阪・堺で味わうグルテンフリーのスープ×米粉麺

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、大阪・堺にある「グルテンフリーラーメン専門店 RYU-Gu 龍旗信」。もちもちの米粉麺が魅力の「ヴィーガンフレンド塩ラーメン」を紹介する。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた大阪・堺にある「グルテンフリーラーメン専門店 RYU-Gu 龍旗信」。もちもちの米粉麺が魅力の「ヴィーガンフレンド塩ラーメン」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

米粉麺でのグルテンフリーラーメン

南海電鉄石津川駅から徒歩約5分。車が行き交うロードサイドから「グルテンフリー」「ヴィーガン」の文字が目に飛び込んでくる。いわゆる駐車場ありの飲食店チェーンが並ぶエリアで、目につく店構えだ。ここは、2025年2月にオープンしたばかりの「グルテンフリーラーメン専門店 RYU-Gu 龍旗信」。堺&塩ラーメンで大阪ラーメン界を牽引してきた「龍旗信」の新展開だ。

店はカウンター12席。駐車場も有

「グルテンフリー」の文字が目をひく外観

動物性の食材を一切使用しないヴィーガンラーメンは、14年前ごろから取り組み、パリやイタリアでも店を展開している松原龍司さん。次の課題はグルテンフリーだった。「誰もやっていないからやってみよう」と米粉で中華麺を作ることにチャレンジ。同店横に製麺所を作り、毎日米粉から生麺を作っている。

店主の松原龍司さんは25年前に日本初の塩ラーメン専門店を堺に誕生させた

製麺所での米粉麺作りをご紹介しよう。生地が切れやすいので、機械を使いつつも常に人の手が必要だ。本来なら真っ白に仕上がるが、あくまで中華麺をイメージして、くちなしを使用。今は細麺も開発中とのこと。「いろんなジャンルの料理人さんにご意見をいただきつつ、麺を作っています。いつかは米粉用製麺機を作りたいですね」と松原さんは話す。店では打ち立てを2日以内に提供する。

米粉は熊本製粉のミズホチカラを使用

生地は加水率40%。薄い生地を2つ合わせて複合させる。ローラー式の製麺機を使用

0.6mmの厚さに伸ばす

切り出す。太さは10番の麺

1人前150gにまとめる

門上さん

ラーメンの世界でヴィーガンが生まれたということをオーナーの松原さんから聞いて訪問。これがヴィーガンかと思うほど、コクとうまみを感じました。

これがヴィーガンフレンド塩ラーメンの作り方!

実際にヴィーガンフレンド塩ラーメンを作ってもらった。「完全野菜のみなので、物足りなさを感じないように、うま味成分のあるトマトや揚げた玉ねぎなど、豊富にトッピングしています(松原さん)」。ちなみに米粉麺は、腹持ちがよく、胃もたれしないそう。

米粉を使った中華麺。くちなしで黄色く仕上げている

麺をゆでる。麺はやや太め

麺が折れてしまうので、ゆでるときにあまりほぐさないのがポイント

麺を氷水でしめる。この麺は通常の中華麺より5倍こしの持ちがよいそう

器に塩ベースのヴィーガンのタレを入れる

タレを米湯(麺をゆがいた湯)に溶かす

温めた麺を器へ。トマト、オニオンスライス、メンマ、青ネギなどをトッピングして完成

これが門上さんおすすめ麺、ヴィーガンフレンド塩ラーメン

ヴィーガンフレンド塩ラーメン(1,500円)

スープはあっさりしつつ複雑さもある味わい。何よりは麺。つるつるもちもちとしていて、噛み応えも抜群。するするとお腹におさまっていく。事前の情報がなければ、ヴィーガンやグルテンフリーとは思えない、完成度の高さだ。

門上さん

米粉麺ということで、ややむっちりした食感が通常麺とは違うと感じました。トマトのビジュアル、酸味も印象的。植物由来でここまで満足感を得ることが可能なのは驚きです!

店の代表的なラーメンもご紹介。こちらは米粉麺を使いグルテンフリーではあるが、スープは鶏ガラをたっぷり使った深みがありつつ、レモンで爽やかさを加味。鶏チャーチューはやわらかくジューシー。

鶏塩ラーメン(1,100円)

日本の米粉麺、世界へ

小麦アレルギーでラーメンを食べられなかった人から「初めてラーメンを食べました。ありがとう」と言われることも2日に1回はあるという。また、そんな方々から「これが食べたい!」などのリクエストがあり、カレーヌードルや冷やし山かけ麺、納豆塩ラーメンなど店では季節メニューを充実させている。秋にはフランス・シャモニーに製麺所を作り、パリの店2軒などヨーロッパで提供予定だ。国内でも米粉麺の販売を視野に入れているそう。

「日本の米でラーメンを作り、それがおいしくて身体にやさしい、そんなうれしいことはないですよね」。松原さんの挑戦はまだまだ続く。

ラーメン界に常に新しいムーブメントを起こす松原さん

<店舗情報>◆龍旗信住所 : 大阪府堺市西区浜寺石津町西2-7-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

文:木佐貫久代

撮影:東谷幸一

