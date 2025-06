Screenshot: Apple Developer / YouTube

Six out of five stars 〜 ♪ (5つ星を超えて6つ星をあげよう)

WWDC25のキーノートのクロージングで、突如として流れた、謎の熱唱タイム。

「この曲をとても大切な人々に捧げます。素晴らしいアプリの開発者たちに」

の言葉から始まったピアノの弾き語りをよく聴いていると…

「アプリのロゴのタトゥーを入れたい」 「アプリと言うより芸術作品だね」 「このアプリにキスしたいくらい」

…と、歌詞が全部、アプリに対して投稿された実際のレビューになっていたんですよね。

Screenshot: Apple Developer / YouTube

なんというオシャレ演出。

「5つ星を超えて6つ星をあげよう〜♪ (App Storeのレビューの星の数が最大5つなので)」

と声高らかに歌い上げられ、幕が閉まりWWDC25基調講演終了、と心動かす締めくくりだったわけですが、この人結局、誰だったの!?

気になって調べてみたら、アメリカのR&B / ソウルのシンガーソングライター、Allen Stone(アレン・ストーン)でした。

過去にはアルバム「Allen Stone」がBillboardのHeatseekers Albumsチャートでトップ5入りを果たした経験も持つシンガーです。

キーノート視聴中、ギズモード編集部員がShazamしたら早速出てきたようで、仕事早いApple。

Appleなりの、開発者たちへの「ありがとう」

Screenshot: Apple Developer / YouTube

最近では、「Appleの新しいOSどうなるの?」 と気になる一般消費者にも観られるようになったWWDCですが、実際にはAppleが提供するOS向けにアプリなどを開発するデベロッパ向けのカンファレンスです。

基調講演の中、AppleのCEOティム・クック氏の「アプリで世界を変え続けるデベロッパのみなさんに心から感謝します」の言葉の後に用意されていたこの演出は、Appleなりのデベロッパへの感謝の伝え方、そしてデベロッパコミュニティを盛り上げるメッセージだったんですね。

今の季節、Microsoft、Google、Nvidiaと続けてたくさんのテック企業が講演を行なっていますが、やっぱりAppleの講演は一味違う。単に製品すげぇ、じゃなくて、なんだか心も動かされちゃう。今年もそんなWWDCが見れました。

で、そんな流れに乗っかって、ギズモードもパロディ動画作っちゃいました。

Allen Stoneに代わって中橋が(髪型はちょっと似てる!?)、WWDCで発表されたことを歌に乗せて熱唱しているので、どうぞ見てやってください。

