ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Ä®Ìî½¤ÅÍ¡ÖÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¤½£¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡¡£µÆü¹ë½£Àï¤Ç£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ëÁÀ¤¦
¡¡¡Ú¥Ñ¡¼¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£²Æü¡á´ä¸¶Àµ¹¬¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¹»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç£²£¶Ç¯£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê£µÆü¡¢¥Ñ¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤ò³«»Ï¡££Æ£×Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥¡¼¥ë¡á¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÆ°¤¤Ç¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡££³·î¤Ë£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ïº£²ó¾·½¸¤·¤¿£²£·¿Í¤Î¤¦¤Á£±£´¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡á¤é£±¥È¥Ã¥×¸õÊä¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢º£µ¨¥É¥¤¥Ä¤Ç£±£±ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È£Æ£×¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Ä®Ìî¤¬º¸±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼ý¤á¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤È¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ°¤½Ð¤·¤â¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÀÅÀ¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥¤¥Ä£±Éô¤Ç£±£±ÆÀÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²Éô¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç£±µ¨ÌÜ¤Î£²·åÆÀÅÀ¤Ï£¹£¸¡½£¹£¹Ç¯¤ÎÃæÅÄ±Ñ¼÷¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë°ÊÍè¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï£³·î¤ËÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç»Ä¤ê£´Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡££×ÇÕ¤Þ¤Ç£±Ç¯¡£ÂåÉ½ÄêÃå¤Ø¡Ö¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡££×ÇÕ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¤½£¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¶þ¶¯¤Ê£Ä£Æ¿ØÁê¼ê¤Ë¤â¡Ö²¤½£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¿®¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£