ポスト森保監督のひとりとしてJFA（日本サッカー協会）が接触したことが判明している元オーストラリア代表監督のアンジェ・ポステコグルー（60）が、ポルトガル代表FWのC・ロナウド（41）が在籍しているサウジアラビアの金満クラブである「アルナスル」の監督に就任した。【もっと読む】「塩貝発言」は日本の顔に泥…ブラジル戦は残念だらけ母国の代表監督として何度も日本代表の前に立ちはだかったポステコグルーは横浜M監督