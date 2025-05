YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』には、案内人のJukiaと、イタリアからの旅行者2人が登場した。



この動画は、Jukiaが以前案内したイタリア人の知人の友人である2人を観光案内する様子を記録したもので、道中の車内や観光地での自然な会話が中心となっている。



冒頭、Jukiaは「本日はこちら!イタリアの知人からDMが届きまして、今度友達3人が東京に来るのでよかったらFREERIDEどう?ということでしたので、Why not? ですので、今回はその友達3人のFREERIDEをしていきたいと思います!」と語り、紹介を受けて今回の企画が実現した経緯を説明した。



残念ながら知人の友人のうち1人は京都での疲れから参加できなかったが、2人の旅行者を温かく迎え入れた。



車中では、2人が「サッカーをしてて知り合ったよ!前はみんなでサッカーをしてたよ!」と明かすなど、和やかな雰囲気で会話がスタート。彼らの出身地がヴェネツィア近郊の美しい街・トレヴィゾであることにも触れられ、「もしイタリアに来たら歓迎するよ!」という場面もあった。



また、「日本はとてもキレイだよ!道にゴミが落ちてないよ!」と日本の清潔さに感動し、「街にあまりゴミ箱がないよね?」と鋭い観察を披露。それに対し「イタリアではゴミ箱が街にあるけど、それでもポイ捨てをする人もいるよ」と語り、文化の違いについての会話が弾んだ。



「Mamma mia!ってイタリアでは誰も使わないよw」と、Jukiaの固定観念を覆す意外な事実が明かされるなど、終始笑顔の絶えないやり取りが展開された。



一行はまず、下町情緒あふれる柴又を散策。旅行者の1人は「日本に移住したい思いもあって今回の旅に来てるよ!すごくきれいな国だしね!」と語り、その理由として「イタリアより色んな面で優れてるよ!例えば?街のキレイさ、文化もそうだし、食べ物も美味しいし、みんな礼儀正しいよ!」と、日本を高く評価していた。



Jukiaの案内で帝釈天題経寺や昔ながらの駄菓子屋を訪れ、イタリア人観光客の2人は日本の文化や風景に興味津々の様子だった。名物のみたらし団子を味わう場面では、「うまい!」と満面の笑みを見せた。



その後、一行はとんかつ店「かつ城」へ。ジューシーなとんかつに「日本に来てから食べた食事の中で一番美味しいよ!信じられないよ!So good!」と大絶賛。「僕にとっては2番目かな!一番は昨日食べたラーメンかな!すごく美味しかったよ!」と、日本の食文化を満喫している様子が伝わってきた。



動画の最後には、Jukiaが2人にアニメのフィギュアやポケモンカードをプレゼント。異文化交流の楽しさと、人と人との温かい繋がりの大切さが伝わる、心温まる内容となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo