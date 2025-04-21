79ºÐ¥¿¥â¥ê¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ëÏ·²½¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ2¡¢3Êâ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¡Ê79¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¿ÍÂÎ·¡Ù½Ð±é¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¿ê¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÏ¢ÈÖÁÈ´Þ¤á¡¢15ËÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡¡¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡ÈºÙË¦¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·²Ê³Ø¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¿¤ÎËÜ¼Á¡É¤ËÇ÷¤ê¡¢5·î11ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2½¸¤Ç¤Ï¡ÖÏ·²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æü²Ý¤ÎÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ2¡¢3Êâ¡¢Êâ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤Ï²¿¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡É¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡Ä¡£¤«¤Ê¤ê¥Ü¥±¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥±ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡Ö¤Þ¤ºÊâ¤¯¤³¤È¡×¤òÅ°Äì¡£¡ÖÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç¾¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢1Ç¯¸å¤É¤ÎÄøÅÙ¥Ü¥±¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½Â¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ç²¿¤È¤«Ç¾¤Î³èÈ¯¤µ¤âÊÝ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÎ¸«¤¬ËÉÙ¤Ê¥¿¥â¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¤ÈËÜ²»¡£¿ÍÂÎ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö°å³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤ÊÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢27Æü¤«¤é6·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢·×4²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£